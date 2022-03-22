Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима
При этом гособвинение запрашивало для него 13 лет лишения свободы. Также Навальный должен будет выплатить штраф в 1,2 миллиона рублей.
Алексей Навальный. Фото © SHOT
Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также в неуважении к судье, которая вела процесс об оскорблении ветерана.
Кроме того, Навальному назначен штраф на сумму 1,2 миллиона рублей в пользу государства.
Напомним, процесс над Навальным по новому делу начался в покровской колонии 15 февраля. На этот раз он обвинялся по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. В ходе заседаний были заслушаны показания экс-юриста ФБК* Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды — дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь, — а его работники в это время сидели без зарплаты. Прокурор просил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы.
* ФБК признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.