Археологи из Петербурга займутся реставрацией Монументальной арки Пальмиры
Восстановление достопримечательности станет вкладом в возрождение сирийского города. В проекте примут участие как российские специалисты, так и их коллеги из Сирии.
Археологи и учёные из Северной столицы намерены восстановить разрушенную Триумфальную арку в Пальмире и вскоре приступят к длительной работе, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Руководителем проекта выступает Русское географическое общество при участии Минобороны РФ.
Специалисты хотят провести опись сохранившейся части памятника, в ходе чего они определят, из какого материала была выполнена постройка. Восстановительные работы займут, предположительно, около трёх лет. В проекте примут участие как российские специалисты, так и их сирийские коллеги.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что российские учёные имеют большой опыт сохранения и восстановления памятников древности. Воссоздание достопримечательности станет вкладом в возрождение города, уверен он.
Монументальная арка в Пальмире была воздвигнута в III веке, во время правления римского императора Септимия Севера. Большая часть её каменной кладки сохранилась.
Ранее Лайф рассказывал, что памятник конке в Петербурге вернётся на своё историческое место. Достопримечательность Северной столицы отправили на реставрацию в ноябре прошлого года. Тонкий металл пришлось поменять полностью, уточнил руководитель мастерских.
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