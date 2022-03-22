Археологи из Петербурга займутся реставрацией Монументальной арки Пальмиры

Археологи и учёные из Северной столицы намерены восстановить разрушенную Триумфальную арку в Пальмире и вскоре приступят к длительной работе, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Руководителем проекта выступает Русское географическое общество при участии Минобороны РФ.

Специалисты хотят провести опись сохранившейся части памятника, в ходе чего они определят, из какого материала была выполнена постройка. Восстановительные работы займут, предположительно, около трёх лет. В проекте примут участие как российские специалисты, так и их сирийские коллеги.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что российские учёные имеют большой опыт сохранения и восстановления памятников древности. Воссоздание достопримечательности станет вкладом в возрождение города, уверен он.

Монументальная арка в Пальмире была воздвигнута в III веке, во время правления римского императора Септимия Севера. Большая часть её каменной кладки сохранилась.