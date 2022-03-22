Названо 10 симптомов, заметив которые у себя нужно срочно идти в больницу
В списке — и признаки серьёзных нарушений в мозге, и симптомы внутренних кровотечений, и головные боли. О чём они свидетельствуют? Расскажем в подборке.
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"Бегите к врачу, если вдруг перестали видеть цвета одним глазом или сразу двумя. Это признак серьёзных нарушений в головном мозге", — aladdyn2.
"Когда вас стошнило и это похоже на кофейную гущу — верный признак внутреннего кровотечения. "Гуща" — засохшая свернувшаяся кровь, которая каким-то образом попала в желудок. Ничего хорошего точно ждать не приходится", — bread-in-captivity.
"У меня как-то заболела голова, и боль не прекращалась неделю. На работе постоянно всё путала. Выяснилось, что у меня две опухоли головного мозга и гидроцефалия!" — Dano4600.
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"Если вы приняли новое лекарство и ваше горло начинает сужаться. Анафилактический шок может вас убить", — twitch_delta_blues.
"Сильнейшая головная боль, которая началась очень резко. Даже если нет никаких других симптомов, нужно срочно обращаться к врачу. Может быть что угодно, но чаще всего её вызывает разрыв аневризмы", — lillathrin.
"Внезапная потеря слуха. Чем быстрее вы доберётесь до больницы, тем больше шансов исправить это (согласно статистике). Я сам игнорировал её две недели и теперь живу с шумом в ушах", — codeniv.
"Если ваша моча стала такой чёрной, что напоминает тёмное пиво, точно пора отправляться к врачу", — Bizarre_Protuberance.
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"Если вдруг жизнь стала хороша. Очень, даже слишком хороша. Будто осознал, что ты один из самых влиятельных людей на планете. Что ты умнее всех остальных. Что ты — любимец Бога. И ты знаешь, потому что он сам тебе это сказал. Маниакальный эпизод", — stebbi01.
"Если начинаешь всерьёз думать над тем, чтобы себя убить", — SilentHuman8.
"Предчувствие скорой смерти. По факту это считается реальным клиническим симптомом и может указывать на надвигающийся инсульт, сердечный приступ или что-то подобное. Это может оказаться и панической атакой. Но если она возникает из ниоткуда и не связана с тревожным расстройством, то не стесняйтесь воспринимать её всерьёз", — Dragoness42.