Названо 10 симптомов, заметив которые у себя нужно срочно идти в больницу

"Бегите к врачу, если вдруг перестали видеть цвета одним глазом или сразу двумя. Это признак серьёзных нарушений в головном мозге", — aladdyn2.

"Когда вас стошнило и это похоже на кофейную гущу — верный признак внутреннего кровотечения. "Гуща" — засохшая свернувшаяся кровь, которая каким-то образом попала в желудок. Ничего хорошего точно ждать не приходится", — bread-in-captivity.

"У меня как-то заболела голова, и боль не прекращалась неделю. На работе постоянно всё путала. Выяснилось, что у меня две опухоли головного мозга и гидроцефалия!" — Dano4600.

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"Если вы приняли новое лекарство и ваше горло начинает сужаться. Анафилактический шок может вас убить", — twitch_delta_blues.

"Сильнейшая головная боль, которая началась очень резко. Даже если нет никаких других симптомов, нужно срочно обращаться к врачу. Может быть что угодно, но чаще всего её вызывает разрыв аневризмы", — lillathrin.

"Внезапная потеря слуха. Чем быстрее вы доберётесь до больницы, тем больше шансов исправить это (согласно статистике). Я сам игнорировал её две недели и теперь живу с шумом в ушах", — codeniv.

"Если ваша моча стала такой чёрной, что напоминает тёмное пиво, точно пора отправляться к врачу", — Bizarre_Protuberance.

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"Если вдруг жизнь стала хороша. Очень, даже слишком хороша. Будто осознал, что ты один из самых влиятельных людей на планете. Что ты умнее всех остальных. Что ты — любимец Бога. И ты знаешь, потому что он сам тебе это сказал. Маниакальный эпизод", — stebbi01.

"Если начинаешь всерьёз думать над тем, чтобы себя убить", — SilentHuman8.