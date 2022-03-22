Кайли Дженнер сменила "волчье" имя сына через полтора месяца после родов

2 февраля американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Она родила рэперу Тревису Скотту сына, малыша назвали Вулф Уэбстер. Но что-то пошло не так — имя не прижилось. И теперь Кайли сообщила подписчикам в соцсетях, что мальчик больше не Волк.

"К вашему сведению, нашего сына больше не зовут Вулф. Просто мы действительно не прочувствовали, что это имя ему подходит. Хотела поделиться, потому что я вижу, что его продолжают называть Вулфом", — написала Дженнер, не став раскрывать нового имени наследника.

Сториз © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner

Ещё красотка показала архивные снимки, сделанные во время беременности. Пост она лаконично подписала "Нашему сыну". На фото Кайли предстаёт в кроп-топе с удлинёнными рукавами, демонстрируя живот. Её волосы гладко зачёсаны и заплетены, из украшений — кольца и массивные серьги.







Дженнер поделилась и фотографиями из роддома. На одной из них счастливый отец Тревис Скотт держит новорождённого.

Рэпер Тревис Скотт с новорождённым сыном. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner

Ранее фанаты предполагали, что Кайли и Тревис назовут сына Ангелом. Кто знает, может, теперь мальчику и дали имя Angel.