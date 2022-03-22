Победившая на Евровидении группа Maneskin отказалась приезжать в Россию

Итальянская рок-группа Maneskin, одержавшая победу на конкурсе Евровидение в 2021 году, отменила визит в Россию, запланированный в рамках мирового турне. Об этом исполнители сообщили в социальных сетях.

"Мы переживаем за украинский народ и выражаем ему нашу солидарность. Мы не будем выступать в России", — отмечается в сообщении на официальной странице группы.