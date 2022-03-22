Победившая на Евровидении группа Maneskin отказалась приезжать в Россию
Музыканты решили таким образом поддержать Украину, присоединившись к западному демаршу, связанному с российской военной "Операцией Z".
Группа Maneskin. Фото © Соцсети / maneskinofficial
Итальянская рок-группа Maneskin, одержавшая победу на конкурсе Евровидение в 2021 году, отменила визит в Россию, запланированный в рамках мирового турне. Об этом исполнители сообщили в социальных сетях.
"Мы переживаем за украинский народ и выражаем ему нашу солидарность. Мы не будем выступать в России", — отмечается в сообщении на официальной странице группы.
Ранее Лайф писал, что организаторы "Евровидения" отстранили Россию от участия в конкурсе. По их мнению, включение российских кандидатов на фоне "беспрецедентного кризиса на Украине" может нанести ущерб репутации состязания.