Вдовиченков, Меладзе и другие российские знаменитости, которые изменяли жёнам

Гарик Харламов изменил Юлии Лещенко и ушёл к Кристине Асмус

Гарик Харламов с первой женой Юлией. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Гарик Бульдог Харламов — не только отличный юморист, но и любитель красивых женщин. Шоумен в юности познакомился с актрисой Юлией Лещенко. После семи лет отношений Гарик сделал Юле предложение. Однако брак, а с ним и жизнь семейная продлились недолго. Спустя три года актёр встретил Кристину Асмус и закрутил с ней роман. Все узнают об измене, поэтому камедиклабщик разводится и женится на своей второй избраннице Кристине. Асмус родила Харламову дочь Настю. Но и этот брак не назовёшь удачным — артисты развелись осенью 2020 года.

Гарик Харламов со второй женой Кристиной Асмус. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Певец Гуф просил денег на проститутку, но и Айза сама изменяла мужу

Айза и Гуф. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Алексей Долматов, больше известный как рэпер Гуф, уже после нескольких месяцев знакомства сделал Айзе предложение. Свадьбу отпраздновали в 2008 году, а наследником обзавелись уже в 2010-м. Однако проблемы мужа с наркотиками, связи с проститутками и бесконечные любовницы заставили блогершу и дизайнера подать на развод. Брак расторгли в 2014 году, маленький Сэм остался с мамой. Интересный факт всплыл на шоу "Детектор" в феврале этого года — на камеру Айза призналась, что и сама изменяла бывшему мужу, потому что "с одним скучно". В этой же программе рассказала и про случай, когда Алексей просил денег на проститутку. Отметим, что блогерша не перестаёт следить за личной жизнью Гуфа, высмеивая новую свадьбу экс-бойфренда уже вместе с сыном.

Актёр Владимир Вдовиченков расстался с гражданской женой из-за романа с коллегой

Актёры Владимир Вдовиченков и Ольга Филиппова. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Актёр, ловелас Владимир Вдовиченков 10 лет жил в гражданском браке с Ольгой Филипповой, в отношениях даже родилась дочка Вероника. Но это не помешало Елене Лядовой — коллеге-актрисе и новой любимой женщине Владимира — сначала стать любовницей, а потом и вовсе увести Вдовиченкова из семьи.

Актриса Елена Лядова и её супруг Владимир Вдовиченков. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Валерий Меладзе бросил жену и трёх дочерей, чтобы быть рядом с певицей из "ВИА Гры"

Валерий и Ирина Меладзе. Фото © YouTube / "Россия-1"

Музыкант, продюсер и певец Валерий Меладзе женился на своей первой супруге Ирине в конце 1980-х. Они были вместе 25 лет, из которых как минимум 10 Валерий жил на две семьи. Ирина родила Валерию трёх дочерей — Ингу, Софью и Арину. Его второй супругой стала некогда солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, расписались они в 2014-м. Сейчас артист и певица растят трёх совместных детей. Их старшему сыну, которого Меладзе назвал Константином в честь брата, уже 18 лет, среднему — Луке — в этом году восемь, а дочке Агате в апреле исполнится годик.

Музыкант Валерий Меладзе и его супруга певица Альбина Джанабаева. Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская

Александр Домогаров и три его брака

Александр Домогаров и Ирина Гуненкова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В списке российских знаменитостей, которые изменяли жёнам, отдельно можно выделить Александра Домогарова. Актёр был женат три раза, но в каждом из браков заводил любовницу. Сначала его избранницей стала Наталья Сагоян, которая подарила актёру сына Дмитрия. Изменив жене с костюмером Ириной Гуненковой, Александр ушёл к ней. Это была вторая официальная жена артиста, которая родила ему второго сына. Но и на этом Домогаров не смог оставить своего увлечения красивыми женщинами. Спустя 10 лет брака Александр встречает Наталью Громушкину. И во второй раз разводится, чтобы быть с актрисой, что на 12 лет его младше. Спустя четыре года они расстались, а ребёнок, которого на тот момент уже родила Наталья, оказался не от Домогарова. Получается, что и жена изменяла мужу.