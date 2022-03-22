Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал три знака зодиака, чьи представительницы самые требовательные

Мехди Эбрагими Вафа — настоящий эксперт во всём, что связано с мистикой и эзотерикой. Недаром он победил в третьем сезоне "Битвы экстрасенсов". Ясновидящий поведал, девушки каких знаков зодиака самые требовательные. Ниже рассказываем, кто будет придираться к потенциальным ухажёрам даже по самым пустяковым поводам.

Девушка-Дева

Девушка-Дева. Фото © Shutterstock

Часто у представительниц земного знака зодиака Дева сильно развита интуиция, и они привыкли во всём на неё полагаться — романтические отношения не исключение. Если женщина-Дева почувствует, что от вас ничего хорошего не дождёшься, переубедить её будет просто невозможно. Впрочем, вариант, конечно, есть: нужны неопровержимые факты. С таким подходом к избранникам Девы занимают третье место.

Когда женщина — Скорпион

Девушка-Скорпион. Фото © Shutterstock

Второе место по придирчивости по праву заняли представители стихии Воды — Скорпионы. С момента знакомства девушки-Скорпионы уже готовы выставить потенциальному избраннику целый список требований, которым он обязан соответствовать: постоянное внимание, доверие, безусловная любовь, никакой лжи... и это далеко не всё. Отхождения от "перечня" не допускаются. Также стоит обратить внимание, что такая требовательность распространяется на всех близких. Из женщин-Скорпионов получатся мамы, о которых говорят: сурова, но справедлива.

Женщина-Козерог

Девушка-Козерог. Фото © Shutterstock