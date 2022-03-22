Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал три знака зодиака, чьи представительницы самые требовательные
Без идеальной внешности, волевого характера, стабильной работы и внушительного заработка к этим красавицам можно даже не подходить.
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Мехди Эбрагими Вафа — настоящий эксперт во всём, что связано с мистикой и эзотерикой. Недаром он победил в третьем сезоне "Битвы экстрасенсов". Ясновидящий поведал, девушки каких знаков зодиака самые требовательные. Ниже рассказываем, кто будет придираться к потенциальным ухажёрам даже по самым пустяковым поводам.
Девушка-Дева
Девушка-Дева. Фото © Shutterstock
Часто у представительниц земного знака зодиака Дева сильно развита интуиция, и они привыкли во всём на неё полагаться — романтические отношения не исключение. Если женщина-Дева почувствует, что от вас ничего хорошего не дождёшься, переубедить её будет просто невозможно. Впрочем, вариант, конечно, есть: нужны неопровержимые факты. С таким подходом к избранникам Девы занимают третье место.
Когда женщина — Скорпион
Девушка-Скорпион. Фото © Shutterstock
Второе место по придирчивости по праву заняли представители стихии Воды — Скорпионы. С момента знакомства девушки-Скорпионы уже готовы выставить потенциальному избраннику целый список требований, которым он обязан соответствовать: постоянное внимание, доверие, безусловная любовь, никакой лжи... и это далеко не всё. Отхождения от "перечня" не допускаются. Также стоит обратить внимание, что такая требовательность распространяется на всех близких. Из женщин-Скорпионов получатся мамы, о которых говорят: сурова, но справедлива.
Женщина-Козерог
Девушка-Козерог. Фото © Shutterstock
Женщины-Козероги заслужили почётное первое место своим неугасаемым желанием получать всегда только лучшее. Они точно знают, чего хотят, и если избранник не соответствует, шансов у него просто нет. Ни единого. Больше всего такие девушки не переносят жадность, а финансовое состояние возлюбленного должно быть, мягко говоря, внушающим. Но, стоит отметить, Козероги придирчивы и к себе. Причём с годами эта черта становится всё сильнее, порой мешая нормально жить, пишет Starhit.