6 уморительных историй, когда бывшие любовники случайно встречались и это заканчивалось провалом

Реванш

Встреча двух бывших. Фото © Shutterstock

"В старшей школе я был самым настоящим гадким утёнком, и у меня была любовь. Я хотел пригласить её на танцы. Решил сделать это, когда она будет одна, чтобы избавить себя от позора, если она решит ответить "нет". Но она не просто сказала "нет", она взвизгнула и заявила, что никогда в жизни со мной никуда не пойдёт. А потом ещё долго рассказывала всем об этом случае. 10 лет спустя я захожу в торговый центр за новой одеждой. Оказалось, она там работала. Я поначалу её не узнал, но она сразу поняла. Я себя каким-то красавцем не считаю, но я точно похорошел. Она так мне и сказала, а потом начала заливать про то, какими хорошими друзьями мы были раньше. Я притих. Потом разговор зашёл о том, чтобы "взять перекус, наверстать упущенное", но тогда я уже не выдержал и напомнил ей о том, как жестоко она со мной обошлась, и просто ушёл", — Wolf-Track.

Врачебная тайна

"Однажды я пришёл в аптеку за раствором для клизмы, чтобы подготовиться к колоноскопии. Когда хорошенькая фармацевтка стала меня расспрашивать, что к чему, мы медленно начали узнавать друг друга. Вдруг я понял, что тридцать лет назад я плакал у неё на коленях, умоляя не бросать меня", — ChonkOfSeagulls.

Сделаю вид, что я тебя не видел

Первая встреча с бывшей. Фото © Shutterstock

"Мы оба сделали вид, что не заметили друг друга. Всё потому, что нам обоим невыносимо неловко за то, как незрело и ужасно мы пережили тот разрыв", — lilmiller7. "Как-то раз я возвращался домой от своей девушки. Заскочил в отъезжающий автобус и, когда отдышался, поднял голову и увидел свою бывшую буквально на расстоянии вытянутой руки. Мы проигнорировали друг друга, хотя оба ясно понимали, кто перед каждым из нас стоит. Чертовски неловко", — Luxny.

И жили они долго и счастливо

Встреча с бывшим. Фото © Shutterstock

"Мой папа познакомился с моей мамой в местном баре. Тогда он был в весьма сомнительной компании, поэтому мама дала ему номер продуктового неподалёку. Четыре года спустя они оба снова оказались в одном и том же баре. Папа её узнал, подошёл и сказал: "Как дела в продуктовом?" Они вместе посмеялись, и она дала ему свой настоящий номер", — Fang356.

Семейная жизнь

"Мы столкнулись друг с другом, покупая детские игрушки для сада в Walmart. Она была беременна и одета в пижаму с Коржиком из "Улицы Сезам", а я был, по сути, в семейниках. По стечению обстоятельств нам нужны были одни и те же игрушки. Мы посмеялись, хотя прекрасно понимали, что это самый ужасный поход в магазин, который только можно представить", — theglowoflove.