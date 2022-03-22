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22 марта, 11:15
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Эти три имени носят мужчины, у которых не будет детей

Носители этих имён не то что не спешат жениться — в принципе избегают серьёзных отношений. Их родители вряд ли дождутся внуков. Если вы девушка и мечтаете о ребёнке, обратите внимание на имя любимого.

Влюблённый волк — уже не хищник, это известно всем. И далеко не все мужчины хотят связывать себя узами брака и жить так, как гласит народная мудрость: "Построить дом, посадить дерево, вырастить сына". Некоторые представители сильной половины человечества словно огня боятся серьёзных отношений, а разговоры о детях и вовсе выбивают их из колеи. Если вы женщина и грезите о крепкой семье, в которой обязательно будет ребёнок, подойдите к выбору избранника ответственно. Имена тех мужчин, кто вряд ли обзаведётся наследниками, перечислил астролог, эзотерик Артемий Никара.

Имя Вадим

Значение имени Вадим. Фото © Pixabay

Значение имени Вадим. Фото © Pixabay

Древнерусское имя Вадим, по одной из версий, произошло от глагола "вадити" — "сеять смуту", "обвинять". Имя Вадим по энергии звучания наполнено неторопливостью и спокойствием, но на деле это тишина пучины моря. Вадимы воспринимают детей как обузу, которая может помешать их планам на жизнь. Вадики думают только о самих себе, мыслей о наследниках в их головах нет от слова совсем.

Имя Борис

Значение имени Борис. Фото © Pixabay

Значение имени Борис. Фото © Pixabay

Мужское имя Борис — старославянского происхождения, носитель этого имени — человек, "славный в борьбе". Кстати, созвучное имя — Бариз — существовало у древних персов, оно переводится как "наследник". По словам Артемия Никары, носители имени Борис часто проводят жизнь в одиночестве. Всё потому, что судьба у них незавидная. Борисы словно не живут, а выживают, потому у них нет времени на обзаведение потомством.

Имя Константин

Значение имени Константин. Фото © Pixabay

Значение имени Константин. Фото © Pixabay

Имя Константин с латинского языка переводится как "стойкий", "постоянный". Как утверждает астролог Никара, часто Кости — "маменькины сынки", даже в зрелом возрасте. Любимая женщина Константина должна быть похожа на его мать. Обладатели этого имени застревают в подростковом возрасте до самой старости, спокойно относятся к тому, что своих детей у них нет, пишет 5-tv.ru.

Эти имена носят мужчины, которые без раздумий предадут своих детей

Эти имена носят мужчины, которые без раздумий предадут своих детей

Обложка ©

Shutterstock

Марта Белова

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