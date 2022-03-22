"Действуем в рамках закона": В ЦСКА не просили футболистов согласиться на понижение зарплаты
В клубе пояснили, что информация о схеме с переводом денежных средств через Казахстан не соответствует действительности.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб ЦСКА не предлагал футболистам команды пойти на понижение зарплаты. Об этом он рассказал журналистам.
"Сейчас нет способов нерезиденту отправлять больше определённой суммы. Хочется верить, что легионерам разрешат после уплаты налогов переводить себе зарплату на родину. Пока мы платим в рублях, будем следить за ситуацией. Хочется верить, что она стабилизируется с точки зрения фиксации курса и экономики. Пока не просили футболистов понизиться в зарплатах", — заявил Бабаев.
По его словам, информация о выплате зарплат через Казахстан не соответствует действительности. Армейский клуб в рамках закона переводит денежные средства в рублях на счета футболистов.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, набрав в 22 матчах 42 очка. Команду Алексея Березуцкого опережают только петербургский "Зенит" (48 баллов) и столичное "Динамо" (43).
ПФК ЦСКА