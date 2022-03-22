"Действуем в рамках закона": В ЦСКА не просили футболистов согласиться на понижение зарплаты

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб ЦСКА не предлагал футболистам команды пойти на понижение зарплаты. Об этом он рассказал журналистам.

"Сейчас нет способов нерезиденту отправлять больше определённой суммы. Хочется верить, что легионерам разрешат после уплаты налогов переводить себе зарплату на родину. Пока мы платим в рублях, будем следить за ситуацией. Хочется верить, что она стабилизируется с точки зрения фиксации курса и экономики. Пока не просили футболистов понизиться в зарплатах", — заявил Бабаев.