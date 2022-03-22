Хачатурянц — о будущем российского футбола: Речь идёт о выживании
Ранее он сообщил, что несколько клубов РПЛ могут не доиграть текущий сезон до конца.
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц по итогам общего собрания клубов лиги сообщил, что в российском футболе сейчас идёт речь о выживании и его сохранении.
"Речь идёт о выживании и сохранении футбола в тех условиях, в которых мы оказались", — заявил Хачатурянц журналистам.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ проголосовали за расширение числа участников турнира до 18 команд начиная со следующего сезона. Соответствующее решение может быть принято завтра на собрании РФС. При этом он заметил, что часть клубов может не доиграть текущий сезон.
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