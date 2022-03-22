Политолог Коньков назвал позорным ответ Токио на отказ от диалога по мирному договору

Политолог Александр Коньков назвал позорным ответ главы МИД Японии на решение РФ приостановить переговоры о заключении мирного договора. В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что таким образом японцы наступили на собственные грабли.

"Это, конечно, позорное выступление Японии. Они сами наступили на собственные грабли. На что они рассчитывали, чего добивались? 30 лет предыдущие поколения японских руководителей предпринимали активные усилия, по кирпичику вкладывали в новую дорогу для совместного выхода из ситуации", — заявил он.

Эксперт напомнил, что обе страны со времён поражения Японии находятся в условиях отсутствия мирного договора. По его словам, нынешнее руководство государства разом перечеркнуло предыдущие усилия, не просто поддержав санкции, но и став в Азии инициатором усилий по противодействию России.

Коньков подчеркнул, что сюда относится "нагнетание обстановки и встраивание псевдоблоков относительно ситуации, которая ни к Японии, ни к азиатскому региону никакого отношения не имеет".

"На это последовала вполне ожидаемая реакция РФ. И совершенно позорный ответ со стороны Японии", — сказал политолог.