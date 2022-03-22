"Служебный роман" вновь будут показывать в кино с 24 марта

А за день до этого в московском кинотеатре "Формула кино ЦДМ" состоится специальный премьерный показ, где также впервые будет продемонстрирован новый документальный проект "Как создавался шедевр".

С 24 марта в повторный прокат выйдет фильм советского режиссёра Эльдара Рязанова "Служебный роман". Об этом заявила пресс-служба киноконцерна "Мосфильм".

"24 марта 2022 года в повторный прокат выходит одна из лучших комедий Эльдара Рязанова и самый кассовый фильм режиссёра — "Служебный роман". Только за первый год в кинотеатрах его посмотрели свыше 58 миллионов зрителей", — говорится в сообщении.

Известно, что специальный премьерный показ фильма состоится 23 марта в московском кинотеатре "Формула кино ЦДМ", где также впервые будет продемонстрирован новый документальный проект "Как создавался шедевр".