Россия и Белоруссия почти согласовали создание объединённого рынка электроэнергии

Москва и Минск в целом согласовали большинство вопросов по проекту межгосударственного договора о создании объединённого рынка электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Белоруссии после переговоров в формате ВКС замминистров энергетики республики и РФ Дениса Мороза и Павла Сниккарса.

"Минэнерго Беларуси и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства", — говорится в сообщении.

Мороз подчеркнул, что большинство вопросов по проекту договора были согласованы, сейчас документ находится на финишном этапе подготовки перед подписанием.