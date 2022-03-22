Россия и Белоруссия почти согласовали создание объединённого рынка электроэнергии
Сейчас соответствующий документ находится на финишном этапе подготовки перед подписанием, заявил замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз.
Москва и Минск в целом согласовали большинство вопросов по проекту межгосударственного договора о создании объединённого рынка электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Белоруссии после переговоров в формате ВКС замминистров энергетики республики и РФ Дениса Мороза и Павла Сниккарса.
"Минэнерго Беларуси и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства", — говорится в сообщении.
Мороз подчеркнул, что большинство вопросов по проекту договора были согласованы, сейчас документ находится на финишном этапе подготовки перед подписанием.
Ранее замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил, что Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией. Выполненные действия обеспечили возможность подачи напряжения на электроустановки электростанции, которая сейчас находится под контролем российских военных.
Лента новостей
Shutterstock