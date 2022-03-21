Что стало с актёрами из "Гарри Поттера" спустя 20 лет после российской премьеры

21 марта 2002 года в России состоялась премьера фильма "Гарри Поттер и философский камень" — первой части саги о юном волшебнике, вышедшей из-под пера британской писательницы Джоан Роулинг. Позже франшизу пополнят ещё семь фильмов основной серии и три спин-оффа, которые соберут в прокате миллиарды долларов. Вот как за это время изменилась жизнь актёров, исполнивших главные роли.

Гарри Поттер — Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф. Фото © "Кинопоиск"

Роль Поттера стала для Рэдклиффа действительно судьбоносной. Она запустила карьеру тогда ещё совсем юного актёра, сделав его мировой знаменитостью и миллионером. Но Гарри настолько прочно вошёл в жизнь Дэниела, что отличить одного от другого с каждой новой серией массовому зрителю становилось всё труднее. Между тем в портфолио артиста есть и совсем другие проекты: например, искромётная ситком-антология "Чудотворцы" и мини-сериал по произведениям Михаила Булгакова "Записки юного врача". А прогремевшая на весь мир постановка "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" принесла ему успех и на театральной сцене. Чего не скажешь о личной жизни: Рэдклиффу 32 года, но семьёй он до сих пор не обзавёлся.

Рон Уизли — Руперт Гринт

Руперт Гринт. Фото © "Кинопоиск"

Невольным заложником серии фильмов о Гарри Поттере стал Руперт Гринт. Франшиза изменила его жизнь до неузнаваемости: 11-летний мальчик, не имевший никакого актёрского опыта, в одночасье стал преуспевающей кинозвездой. При этом вспомнить название хотя бы ещё одной картины с его участием, не относящейся к выдуманной Джоан Роулинг вселенной, не так уж и просто. Однако в фильмографии Гринта есть и другие, хоть и менее известные, но вполне достойные проекты, такие как военная драма "В белом плену" или хоррор-сериал М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой". В 2020 году актёр стал отцом: девушка Гринта подарила ему дочку.

Гермиона Грейнджер — Эмма Уотсон

Эмма Уотсон. Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / Amediateka

Как и в случае с её юными коллегами, именно фильмы о Гарри Поттере привели Уотсон в мир кино. Они же пополнили её банковские счета на миллионы долларов. При этом Эмма не бросила учёбу, хотя признавалась, что могла это сделать в любой момент. Возможно, поэтому молодая актриса снималась не так часто, как могла бы. Впрочем, в её портфолио и так хватает приличных проектов. Достаточно вспомнить "Ноя" Даррена Аронофски, "Элитное общество" Софии Копполы или блокбастер 2017 года "Красавица и чудовище". Девушка пока не замужем. По некоторым данным, она 19 раз состояла в отношениях, но сейчас совершенно свободна.

Драко Малфой — Том Фелтон

Том Фелтон. Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / Amediateka

Фелтон дебютировал в кино ещё в 1997 году, но истинную славу обрёл лишь с выходом первого "Гарри Поттера". Он сыграл "плохого мальчика", на которого, кстати, в реальной жизни в какой-то момент запала партнёрша по съёмкам Эмма Уотсон. В 2006 году Том решил завязать с актёрством и обучиться "рыбному делу", но вовремя одумался и успешно снимается по сей день. Помимо кино, Фелтон добился определённых успехов в музыке: в 2008 году у него вышло сразу два альбома.

Рубеус Хагрид — Робби Колтрейн

Робби Колтрейн. Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / Amediateka

Бывший член "Ангелов ада" прославился задолго до серии фильмов о Гарри Поттере, но роль полувеликана Хагрида всё же нашла достойное место в его и без того серьёзном портфолио. После "Философского камня" актёр засветился в таких хитах, как "Из ада" и "Двенадцать друзей Оушена", хотя теперь его стали крепко ассоциировать с колоритным персонажем из "поттерианы". В 2014 году Робби Колтрейн завершил кинокарьеру, но время от времени появлялся в сериалах.

Альбус Дамблдор — Ричард Харрис

Ричард Харрис. Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © Youtube / watchginotv

На роль Дамблдора ирландский актёр согласился уже на закате своей 44-летней карьеры, и то лишь потому, что на этом настояла его внучка. Он успел появиться на экранах ещё три раза, в том числе в продолжении приключений Гарри Поттера. В 2002 году у Харриса обнаружили смертельное заболевание лимфы: он умер на 73-м году жизни, а его прах, согласно воле усопшего, развеяли над Багамскими островами.

Северус Снегг — Алан Рикман

Алан Рикман. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / MTV News