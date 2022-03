Кто открыл маску в шоу "Маска" 20 марта и почему жюри не удивилось

Телеканал НТВ показал шестой выпуск третьего сезона шоу "Маска". Эта программа — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Кто снял маску вечером 20 марта 2022 года? Ранее свои личности уже раскрыли Пёс (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева) и Джокер (Наваи Бакиров). На этот раз в номинацию на выбывание из "Маски" попали Леопард, Осьминог и Пчела. На сцену участники "Маски" выходили в таком порядке: Анубис, Мухомор, Леопард, Малыш, Козерог, Осьминог, Пончик, Монстрик, Пчела, Дракон.

Итоги шестого выпуска третьего сезона шоу "Маска" от 20 марта 2022 года

Вот какие песни "маски" исполнили в шестом выпуске:

Анубис — "Зима-холода"

Мухомор — "Я позабыл твоё лицо"

Леопард — "Улетаю..."

Малыш — All By Myself

Козерог — "На сиреневой луне"

Осьминог — Alive

Пончик — "Истеричка"

Монстрик — She's A Lady

Пчела — "Любовь уставших лебедей"

Дракон — Bad Guy