Кто открыл маску в шоу "Маска" 20 марта и почему жюри не удивилось

Телеканал НТВ показал шестой выпуск третьего сезона шоу "Маска". Эта программа — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Кто снял маску вечером 20 марта 2022 года? Ранее свои личности уже раскрыли Пёс (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева) и Джокер (Наваи Бакиров). На этот раз в номинацию на выбывание из "Маски" попали Леопард, Осьминог и Пчела. На сцену участники "Маски" выходили в таком порядке: Анубис, Мухомор, Леопард, Малыш, Козерог, Осьминог, Пончик, Монстрик, Пчела, Дракон.

Итоги шестого выпуска третьего сезона шоу "Маска" от 20 марта 2022 года

Регина Тодоренко рассекретила вторую беременность на шоу "Маска". Скриншот видео © Telegram / ntv_maska

Член звёздного жюри Регина Тодоренко, внимание к которой было приковано последние недели из-за слухов о беременности, предстала в образе богини любви и наконец-то подтвердила, что ждёт ребёнка. Телеведущая предложила коллегам по звёздному жюри Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Батрутдинову и Тимуру Родригезу обнулиться и в сегодняшней программе выдвигать новые версии относительно личностей участников шоу "Маска".

Вот какие песни "маски" исполнили в шестом выпуске: Анубис — "Зима-холода" Мухомор — "Я позабыл твоё лицо" Леопард — "Улетаю..." Малыш — All By Myself Козерог — "На сиреневой луне" Осьминог — Alive Пончик — "Истеричка" Монстрик — She's A Lady Пчела — "Любовь уставших лебедей" Дракон — Bad Guy

Жюри предположило, что мистический Анубис — Манижа, Виктория Дайнеко или Рита Дакота. Мухомором может оказаться Сергей Мазаев, Александр Розенбаум, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Григорий Лепс. Киркоров и компания решили, что лицо Мухомора не хотят видеть как можно дольше, чтобы "маска" продолжала радовать своими прекрасными выступлениями. В Леопарде Филипп Бедросович увидел певицу Shena (Анна Шульгина), дочь Валерии.

Кто под маской Мухомора в шоу "Маска". Видео © Telegram / ntv_maska

Малыш, исполнив All By Myself, запутал жюри. Валерия не исключила, что под маской скрывается Руслан Алехно, а если не этот артист, то она не знает, кто тогда. Регина Тодоренко услышала в Малыше Сергея Лазарева. Версия Киркорова — Влад Соколовский, Батрутдинова — Митя Фомин.

В Козероге поп-король увидел Никиту Преснякова, которого обожает с детства. Эта "маска" в шестом выпуске третьего сезона исполнила песню из репертуара Леонида Агутина "На сиреневой луне". Осьминог устроил цунами и взволновал все воды, которые можно было, выбрав композицию Alive певицы Sia. Родригез допустил, что под этой маской скрывается Наталья Подольская, а Батрутдинов — Софья Таюрская из Little Big. Тодоренко и вовсе вспомнила про бывшую тиктокера Дани Милохина Юлю Гаврилину.

Кто скрывается под маской "Козерога" в "Маске". Видео © Telegram / ntv_maska

"Пончик, ты мой краш", — прокричал Киркоров, когда эта "маска" закончила выступление. И заявил, что все прошлые версии разбиты в пух и прах. "Там Аня Asti", — с уверенностью добавил он. Но с председателем жюри не согласилась Регина Тодоренко, вспомнив об актрисе и певице Насте Задорожной. И озвучила ещё пару версий: "Мне кажется, что там может скрываться Елена Темникова и ещё вместе с ней Ольга Серябкина".

Под маской Монстрика может выступать Данила Козловский, заметил Тимур Батрутдинов. Валерия при этом не услышала в Монстрике Алексея Воробьёва. Зажигательная Пчела может всё, "превзошла саму себя в очередной раз", указала Валерия. "По мне это однозначно финалист шоу, однозначно", — заявил Киркоров.

Пчела в шоу "Маска" перепела "Любовь уставших лебедей", которую поёт Димаш Кудайберген. Видео © Telegram / ntv_maska

Ещё до того, как Дракон исполнил песню Bad Guy из репертуара Билли Айлиш, певица Валерия предположила, что под этой маской поёт Сергей Глушко (Тарзан), а Регина Тодоренко вспомнила про актёра Дмитрия Дюжева. Из версий после выступления — под маской Дракона скрывается Евгений Дятлов.

Кого спасли зрители в зале в шоу "Маска" от 20 марта 2022 года

Шестой выпуск третьего сезона шоу "Маска". Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

В тройке претендентов на вылет по итогам шестого выпуска "Маски" были Леопард, Осьминог и — впервые — Пчела. В итоге зрители в зале спасли Леопарда, отдав этому персонажу 65,4% голосов. На сцене остались Осьминог и Пчела. Конечно же, жюри не терпелось узнать, кто находится под одной из масок.

Кого спасли зрители в "Маске". Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Кто снял маску в шоу "Маска" 20 марта 2022 года

Тимур Родригез спас Осьминога, Регина Тодоренко тоже поддержала Осьминога. Валерии, Тимуру Батрутдинову и Филиппу Киркорову, наоборот, захотелось, чтобы Осьминог сегодня снял маску. Таким образом, жюри спасло Пчелу и решило, что в шестом выпуске третьего сезона "Маски" рассекретить свою личность должен Осьминог. И озвучило последние догадки, прежде чем участник расставил точки над "i". Батрутдинов, Валерия, Киркоров, Тодоренко и Родригез единогласно посчитали, что под маской Осьминога скрывается певица Наталья Подольская.

Кто снял маску в выпуске "Маски" от 20 марта. Скриншот видео © Telegram / ntv_maska

И действительно, под маской Осьминога в третьем сезоне шоу "Маска" скрывалась Наталья Подольская. "Это здорово, что вы меня узнали. Это значит для меня очень многое", — сообщила певица. И заметила, что для артиста уникальность голоса очень важна.