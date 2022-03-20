7 вещей, которые испортят Овнам жизнь этой весной
Астрологи составили список вещей и событий, которые могут сильно подпортить настроение этим представителям огненной стихии. Если вы Овен, не усложняйте себе жизнь, а следуйте простым правилам.
Будьте аккуратнее с незнакомцами
Этот огненный знак зодиака отличается ветреностью. Овны быстро знакомятся с новыми людьми, но слишком рано подпускают близко к себе. Дорогие Овны, помните, что не всегда получается так, как вы думали. Чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций, первое время малознакомого человека лучше держать на расстоянии.
Следите за питанием
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Астрологи советуют представителям этого знака зодиака не налегать слишком сильно на острую или чрезмерно солёную пищу весной 2022-го. В противном случае не избежать обострения проблем с желудком и быстрого набора веса.
Не ссорьтесь с любимыми
Импульсивность, быстрое принятие решений и "размахивание шашкой" — всем этим в ссорах очень любят пользоваться люди огненной стихии. Однако хотим вас предупредить, что этой весной рубить с плеча не стоит. Да, пусть выход из конфликтной ситуации может занять больше времени, чем вы планировали, но постарайтесь решить всё мирно. А ещё лучше вообще не ссориться с любимыми людьми.
Не меняйте работу
Ваш темперамент и жажда новых ощущений часто заставляют принимать опрометчивые решения. Чтобы лишний раз не превращать жизнь в одно сплошное испытание, не стоит бросать вдруг надоевшую работу. Попробуйте сначала остыть немного, например, возьмите небольшой отпуск, и только потом снова задумайтесь об уходе.
Избегайте излишних трат
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Да, Овны не скупятся на подарки для своих близких людей. Или, например, хотят кого-то впечатлить или "обыграть". Но этой весной астрологи советуют вам распоряжаться своими финансами с особой осторожностью и лишний раз деньгами не раскидываться.
Не провоцируйте конфликты
Представители этого огненного знака зодиака любят спорить и выяснять отношения. А ещё бесятся из-за людей, которые не могут прямо им назвать причины, что в Овнах их не устраивает. Но звездочёты очень советуют в весенние месяцы попробовать сдержать себя и лишний раз или без явной необходимости не разводить конфликт. Иначе рискуете нажить новых врагов.
Оставьте прошлое в прошлом
Лучший совет от астрологов для Овнов — это перестать цепляться за прошлое и посмотреть наконец-то вперёд. Не стоит вам этой весной вспоминать о бывших, мусолить какие-то неудачные ситуации, пытаясь их исправить или постоянно прокручивать в голове. Сконцентрируйтесь на будущем, постройте план и начните добиваться целей уже сегодня.
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