Что стало с детьми-актёрами из советского кино, внезапно пропавшими с экранов

Казалось бы, если получаешь главную роль в кино в детстве, это гарантирует в будущем славу, успех и популярность. К сожалению, далеко не всегда так происходит. Кто-то, заглядываясь на экранных мальчишек и девчонок, мечтал быть на них похожими. Но что стало с детьми – обладателями ролей в фильмах времён СССР? Они до сих пор играют в театре и кино или пошли совершенно иным путём? Сейчас расскажем.

Татьяна Проценко — Мальвина из "Приключений Буратино"

Что стало с детьми-актёрами из советского кино. Фото © kino-teatr.ru

Самая прелестная синеволосая девочка, заработавшая популярность ролью Мальвины в фильме "Приключения Буратино". Татьяна Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, но актёрская карьера у исполнительницы роли Мальвины не сложилось. Звезда "Приключений Буратино" стала поэтессой. К сожалению, в 2021 году Татьяна Проценко скончалась от рака. Ей было 53 года.

Роман Столкарц — Пьеро из "Приключений Буратино"

Исполнитель роли Пьеро Роман Столкарц. Фото © kino-teatr.ru

Про Мальвину поговорили, а что влюблённый в неё Пьеро? Роману Столкарцу на момент съёмок в "Приключениях Буратино" было 10 лет. Мальчик отлично прочувствовал своего персонажа Пьеро и сыграл на ура. Но решил, что больше хочет видеть себя в другой сфере. Роман Столкарц окончил медицинский, стал врачом-педиатром и сегодня владеет собственными клиниками.

Алексей Литвинов — Волька из "Старика Хоттабыча"

Алексей Литвинов. Фото © kino-teatr.ru

Все мы помним энергичного светлого мальчугана, который всячески трепал нервы Хоттабычу в советском фильме-сказке "Старик Хоттабыч". Это был Алексей Литвинов, учившийся на момент кинопроб в пятом классе. В итоге сыгравший пионера Вольку паренёк решил дальше актёрскую карьеру не продолжать. После школы Алексей Литвинов поступил в Ленинградский электромеханический техникум и потом долгое время работал механиком в метро.

Екатерина Парфёнова — Даша из "Выше радуги"

Екатерина Парфёнова. Фото © kino-teatr.ru

Екатерина Парфёнова полюбилась советским зрителям по роли Даши в картине Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Выше радуги". Популярность вскружила 12-летней девочке голову. Спустя пару лет Катя снялась в главной роли в ленте "Публикация" Виктора Волкова, но на этом с актёрством завязала — подалась в модели. Известно, что в 1992 году Екатерина Парфёнова, уже будучи профессиональной манекенщицей, переехала жить в Париж. Оттуда перебралась в Лондон, а потом в Штаты. Спустя годы Парфёнова вернулась в Соединённое Королевство, где и проживает сейчас.

Ольга и Татьяна Юкины — Оля и Яло из "Королевства кривых зеркал"

Сёстры Юкины. Фото © kino-teatr.ru

Знаменитые Оля и Яло, знакомые нам по кинофильму "Королевство кривых зеркал" и любимые всеми. На момент съёмок Оле и Тане Юкиным было по девять лет, все пророчили актрисам славу и успех. Вот только мама сестёр Юкиных посчитала, что её дочери найдут другую работу. Последний раз Ольга и Татьяна появились эпизодично в сказке "Морозко" и закончили на этом актёрскую карьеру. Ольга Юкина перенесла два инсульта и в 51 год умерла от сердечного приступа. Татьяна тяжело переживала смерть сестры. Сама она скончалась в возрасте 57 лет от атеросклероза.