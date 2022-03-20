Парни анонимно обсудили порно, и вот 10 моментов, которые бесят их больше всего
Доставщики пиццы, сантехники и постоянно ломающиеся стиральные машины — ну сколько уже можно? Собрали 10 стереотипов, которые в печёнках сидят у мужской аудитории клубнички.
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"То, как все эти девушки постоянно принимают душ с открытой шторкой для ванной! Ну не бывает так", — Seejay784.
"Вода же везде разливается. А потом с плесенью мучаться..." — DigitalJ5000.
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"Вы когда-нибудь задумывались, как это вообще возможно — застрять в чёртовой стиральной машине?" — ShreksRoar.
"Меня бесит, что они показывают, как легко заняться сексом с кем-то, просто куда-то придя. Это так не работает", — DarthCovisious.
"И правда!
"У меня не заводится машина!" *Начинают заниматься сексом*.
"У меня рак!" *Начинают заниматься сексом*", — Snoo17579.
"Порно формирует у молодёжи нездоровые ожидания того, как быстро... курьеры приезжают с готовым заказом", — GarethOfQuirm.
"Женский оргазм в порно. Актёры буквально "плюнул и протёр", а вот тебе уже и оргазм. Ах, если бы всё было так просто", — ThatRaspberryFeeling.
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"Что-то я ни разу не видел, чтобы в порно у кого-то из партнёров свело ногу или ещё что. Нереалистично!" — Paradox_Madden.
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"Чёрные кожаные кресла вообще редко встретишь в офисах. Судя по порно, в кабинетах только они и стоят..." — timesuck897.
"Там у девушек на теле вообще волос нет. Оказалось, нужно было быть готовым, что у реальных женщин вообще много что отличается от того, что мы привыкли видеть", — mnschu67.
"То, как одни и те же актрисы играют "восемнадцатилетних" по десять лет кряду", — TheOther_OtherGuy.
"Никого в порно не арестовали за изнасилование или сексуальные домогательства. Но давайте будем честны, повторяя всё за сценарием из порно, вы быстро попадёте за решётку", — Spidermanzinho.