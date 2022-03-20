7 душераздирающих историй людей о том, как они поняли, что больше не любят вторых половинок

"Когда моя сестра погибла в ДТП, я пошла к нему в слезах, а он попытался меня соблазнить. А потом, когда была занята с семьёй планированием похорон, начал открыто мне изменять. Муж оставил свой аккаунт в "Фейсбуке" подключённым к моему телефону, и я видела, как он приглашал свою бывшую, потому что я была слишком занята планированием похорон. Урод", — mp30819.

"Мой муж накричал на меня за то, что я "потратила лишние деньги" на врача, чтобы сделать биопсию. Было необходимо исследование, так как доктор сомневался, а не рак ли это. А ему было всё равно, онкология это или нет, волновали лишь несчастные 200 долларов. И потом он удивился, почему я не захотела навестить его друзей в ближайшие выходные", — LizaFM.

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"Женаты 32 года. Оба были очень активны и на протяжении многих лет часто говорили о том, что никогда не сможем представить себя друг без друга. Примерно в 20 лет у меня диагностировали дегенеративное заболевание (в будущем это могло привести меня к инвалидности). Я поделилась с ним прогнозом, и он также поддержал меня. Со временем я начала "замедляться". И вот когда муж впервые увидел меня в инвалидном кресле, то ТАК посмотрел, а затем ушёл. Это был нож в сердце, потому что в тот момент я уже знала, что не хочу быть с кем-то, кто будет смотреть на меня с жалостью/отвращением. Быть с тем, кто в первую очередь будет видеть мою инвалидность, а не личность", — talliloo.

"Когда я была со своим бывшим, однажды мне пришлось забрать его с работы, поэтому я приложила некоторые усилия, чтобы привести в порядок причёску и макияж, а ещё надушилась его любимым парфюмом. Но когда приехала, он обвинил меня в том, что я наряжаюсь для кого-то, и настойчиво пытался уличить в измене. Отвратительно", — karlamarieg2.

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"У меня была травма головы, из-за которой было трудно выполнять некоторые действия, такие как готовка, выпечка. Но через некоторое время я наконец-то снова смогла печь. Муж увидел грязную посуду, хотя я была как раз в процессе уборки, и накричал на меня из-за того, какой я была невнимательной и сколько грязной посуды оставила. А я делала его любимый десерт. Никогда раньше так не рыдала. Вместо того чтобы гордиться моим прогрессом, он сказал одну из худших вещей, которые я когда-либо слышала. В этот момент я всё осознала и вскоре ушла от него. В начале этого месяца мы окончательно развелись", — maccam8617.

"После многих лет попыток я узнала, что наконец-то беременна. Но случился выкидыш, я тогда была совершенно опустошена, а муж вёл себя так, будто ему всё равно. Последней каплей стала дата, когда я должна была родить. Он застал меня в слезах и спросил, что случилось. Я ответила. Тогда муж закатил глаза и сказал: "Боже мой, ты до сих пор убиваешься из-за этого?" К концу следующего месяца мы перестанем быть парой", — chrissyh48ef584c1.