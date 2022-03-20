5 ваших "безобидных" привычек, которые убьют нашу планету за несколько десятилетий

Покупаете пластиковые пакеты в супермаркете

Международный день Земли. Фото © Shutterstock

Понимаем, носить с собой пакетик может казаться странным, а доставать его при других покупателях даже немного стыдно. Но это только первое время. Стоит осознать, что, отказываясь от одноразового пластика, вы помогаете планете, как ощущения сразу другие. Тем более необязательно по миллиону раз пользоваться одним и тем же потёртым пакетиком (хотя это тоже хороший вариант), можно купить многоразовую сумку-шопер и всегда держать её при себе на случай, если зайдёте в продуктовый.

Вы выкидываете еду

Почему нельзя выбрасывать еду. Фото © Shutterstock

Если вы регулярно выбрасываете заплесневелый хлеб и отдираете с тарелок оставленную еду, у нас плохие новости. Перепотребление — одна из главных угроз нашей экологии. Но подходом "пока не доешь, из-за стола не встанешь" тут не разобраться. Единственный действенный способ — провести ревизию и понять, сколько продуктов вам действительно нужно. С порциями всё то же самое: лучше пару раз попросить "добавки", чем выбрасывать остатки пищи.

Покупаете воду в бутылках

Бутилированная вода. Фото © Unsplash / Jonathan Chng

От полутора до трёх литров в день — столько воды рекомендуют пить специалисты, чтобы поддерживать оптимальный "водный баланс". Можно было бы пожаловаться на трату запасов пресной воды, но тут в очередной раз встаёт вопрос одноразового пластика. Если по пути из дома на работу вы каждый раз останавливаетесь, чтобы купить бутылку воды, самое время отказаться от этой привычки. Варианты есть: приобретите многоразовую бутылку. Это не только сэкономит несколько сотен рублей в неделю, но и поможет сократить объёмы мусора, который разлагается веками.

Едите мясо

Мясо. Фото © Unsplash / José Ignacio Pompé

Призывать всех поголовно становиться вегетарианцами мы, конечно, не будем, но факт остаётся фактом. Именно сельскохозяйственная отрасль — основная причина загрязнения вод, эрозии почв, уничтожения мест обитания целых видов и изменения экосистемы в целом. Кроме того, производство фигурально отравляет атмосферу парниковыми газами и метаном, которые вырабатывают коровы. Так что, как вариант, можно подумать над тем, чтобы сократить количество мяса в рационе.

Слишком часто и долго принимаете душ

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