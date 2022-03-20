7 причин, почему мужчинам живётся проще и легче, чем женщинам

"Как хорошо быть мужиком", — думает прекрасная половина человечества, стоит только начаться ПМС или родам. Милые дамы и в обществе критикуются чаще, и обязанностей на своих хрупких плечах несут больше, и завышенные требования к себе же сами предъявляют. Откуда такая несправедливость? Сегодня поговорим об особенностях мужского и женского, начиная с физиологии и заканчивая поведением.

Мужчина в современном обществе. Фото © Pexels

Мужчинам можно смело ходить без верха

И у мужчин, и у женщин на груди есть соски. Только вот сильной половине человечества ходить топлес и светить накачанными мышцами груди и торса почему-то можно. А если девушка выйдет в жару без бюстгальтера и кто-то заметит её грудь, это может вызвать определённый общественный резонанс.

Различия в отношении общества к мужчинам и женщинам

Роль мужчины в обществе. Фото © Pexels

Для мужчин нет понятия "старородящая" или "гулящая", "выскочившая замуж по залёту". Если у представителя сильной половины человечества было много женщин, его считают опытным, а если он поздно женился, то — рассудительным. К женщинам, к сожалению, требования общество выставляет совершенно другие. И все мы знаем какие.

Мужской и женский подходы к решению проблем

Поговорим про особенности женской психики. Например, женщины разговаривают в два раза больше, чем мужчины. При этом часто обсуждают какие-то свои проблемы. Знакомая ситуация, правда? Но в большинстве случаев даме не нужно решение этой проблемы. Важно внимание и чуткость к ней партнёра. У мужчин же всё наоборот, всё проще: есть проблема — сразу ищут её решение.

Мужчинам не грозят ПМС и роды

Болевой порог у мужчин. Фото © Pexels

И ещё немного про физиологию. Все мы с раннего детства знаем, что мальчики и девочки отличаются друг от друга в физиологическом строении очень сильно. Взять, к примеру, особенности женского организма, способного выносить ребёнка. Учёные не перестают повторять, что прекрасные дамы при этом испытывают невероятно сильную боль. У мужчин такой способности нет, поэтому и болевой порог у них ниже.

Мужчинам проще добиться оргазма

Ещё один занимательный факт, который доказывает, что мужчинам живётся куда проще в этом мире, — получение оргазма. Да, у девушек даже в такой приятной сфере обстоит всё совсем непросто. У сильной же половины населения шансов получить оргазм во время секса почти всегда больше 90%.

Мужчинам легче похудеть

Шутки о том, что стоит женщине подышать рядом с шоколадкой, как она наберёт лишний килограмм, — вовсе не шутки. Ещё одна особенность организма, облегчающая мужчинам жизнь, — они медленнее набирают вес и быстрее скидывают его при необходимости.

Мужчины всегда сильнее

Даже если парень не особо развит физически, не ходит в спортивный зал и не качает мышцы, он всё равно будет по умолчанию сильнее многих женщин. А всё просто потому, что так изначально заложено природой.