Пять мужских имён, с обладателями которых лучше не садиться в одну машину

Своей теорией поделился астролог и экстрасенс Андрей Харрис. По словам специалиста, "негативные вибрации", которые исходят от имени, могут влиять на все сферы жизни человека. Так, обладателям некоторых имён просто противопоказано садиться за руль... если они, конечно, не хотят устроить аварию.

Дмитрий

Про Дмитриев говорят, что они слишком выверенные, знают и соблюдают все правила, но в процессе анализировать ситуацию им сложно. А ведь на дороге теория ой как часто расходится с практикой. Так что у Дмитриев только два варианта: либо постоянно быть в процессе, либо за руль не садиться вовсе.

Илья

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Для Ильи принятие решений — настоящая мука, а любая мелочь может вывести его из себя. Так что мужчинам с этим именем лучше вообще не садиться за руль, ведь, выезжая на дорогу, ты соглашаешься с тем, что будет много непредвиденных ситуаций и выборов.

Ефим

Имя Ефим придаёт своему обладателю излишнюю раздражительность. Очевидно, что такая черта ни до чего хорошего не доведёт, тем более на дорогах. Аварии неизбежны, поэтому Фимам лучше пользоваться такси, ну или пересесть на общественный транспорт.

Даниил

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С Даниилами тоже всё ясно: эти мужчины постоянно витают в облаках. Такая черта на дорогах может стоить кому-то жизни. "Является мечтательным человеком, даже способен на время отключиться от происходящего", — заключил астролог.

Арсений