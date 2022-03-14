Скрывавшийся в костюме Джокера Наваи Бакиров на шоу "Маска" скинул 10 килограммов

Кто покинул шоу "Маска" 13 марта? Те, кто вчера вечером смотрел телеканал НТВ, ответ на этот вопрос знают. Ну а тем, кто пропустил новый выпуск "Маски", рассказываем: был рассекречен Джокер. Под двуликой маской скрывался музыкант Наваи Бакиров из дуэта HammAli & Navai. Кроме него в номинации на выбывание были Осьминог и Малыш. Ранее маски уже сняли Пёс (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева) и Лошадь (Нонна Гришаева). Как оказалось, для Бакирова участие в проекте не прошло бесследно — он сбросил десять килограммов.

Рэпер сбил с толку членов звёздного жюри в составе Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, певицы Валерии, Тимура Родригеза и Тимура Батрутдинова. Всё дело в том, что в одном из выпусков "Маски" Наваи исполнил собственный хит "Птичка", спев, естественно, точь-в-точь как оригинал. Почему-то звёздные судьи подумали, что маска не стала бы перепевать саму себя.

Наваи Бакиров — Джокер в третьем сезоне шоу "Маска"

Кто скрывался под маской Джокера в третьем сезоне шоу "Маска" на НТВ? Видео из сториз © Instagram / navaib

По мнению Бакирова, костюм, в котором он выступал в "Маске", отражает его характер. Певец говорит, что он сам такой же бешеный, как Джокер. Эта ростовая кукла — полностью идея участника дуэта HammAli & Navai. Почему же Бакиров стал Джокером? Ответ, как оказалось, на поверхности. Всё дело в том, что прозвище его коллеги по группе Александра HammAli Алиева — Джокер. "Я никогда в жизни не выступал без него, поэтому на шоу "Маска" я также решил взять его с собой", — рассказал Наваи Бакиров в беседе с kp.ru.