НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 11:05

Скрывавшийся в костюме Джокера Наваи Бакиров на шоу "Маска" скинул 10 килограммов

Солист HammAli & Navai объяснил, почему с момента первого выпуска третьего сезона "Маски" у его двуликого персонажа поменялись причёска и ботинки. А ещё признался, что с самого начала не притворялся.

<p>Наваи Бакиров — Джокер в третьем сезоне шоу "Маска". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ntvmaska?w=wall-192002772_605974" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ntvmaska</a>, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMK0ajRJfCX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">navaib</a></p>

Наваи Бакиров — Джокер в третьем сезоне шоу "Маска". Обложка © VK / ntvmaska, © Instagram / navaib

Кто покинул шоу "Маска" 13 марта? Те, кто вчера вечером смотрел телеканал НТВ, ответ на этот вопрос знают. Ну а тем, кто пропустил новый выпуск "Маски", рассказываем: был рассекречен Джокер. Под двуликой маской скрывался музыкант Наваи Бакиров из дуэта HammAli & Navai. Кроме него в номинации на выбывание были Осьминог и Малыш. Ранее маски уже сняли Пёс (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева) и Лошадь (Нонна Гришаева). Как оказалось, для Бакирова участие в проекте не прошло бесследно — он сбросил десять килограммов.

Рэпер сбил с толку членов звёздного жюри в составе Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, певицы Валерии, Тимура Родригеза и Тимура Батрутдинова. Всё дело в том, что в одном из выпусков "Маски" Наваи исполнил собственный хит "Птичка", спев, естественно, точь-в-точь как оригинал. Почему-то звёздные судьи подумали, что маска не стала бы перепевать саму себя.

Наваи Бакиров — Джокер в третьем сезоне шоу "Маска"

Кто скрывался под маской Джокера в третьем сезоне шоу "Маска" на НТВ? Видео из сториз © Instagram / navaib

По мнению Бакирова, костюм, в котором он выступал в "Маске", отражает его характер. Певец говорит, что он сам такой же бешеный, как Джокер. Эта ростовая кукла — полностью идея участника дуэта HammAli & Navai. Почему же Бакиров стал Джокером? Ответ, как оказалось, на поверхности. Всё дело в том, что прозвище его коллеги по группе Александра HammAli Алиева — Джокер. "Я никогда в жизни не выступал без него, поэтому на шоу "Маска" я также решил взять его с собой", — рассказал Наваи Бакиров в беседе с kp.ru.

За время съёмок в проекте Наваи похудел на десять килограммов, и костюм Джокера пришлось подгонять под изменения в фигуре. С первого выпуска у этой маски поменялись причёска и ботинки. Костюмеры хотели скрыть рост Бакирова и добавили к обуви платформу, однако он заявил, что выступать в таком виде не будет, — было неудобно. Исполнитель добавил, что с самого начала не хотел врать жюри, не пытался притворяться, был собой и отвечал на вопросы как есть.

Кто покинул шоу "Маска" 13 марта и почему этот артист обрадовался разоблачению

Кто покинул шоу "Маска" 13 марта и почему этот артист обрадовался разоблачению

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1