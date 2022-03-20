10 неожиданно крошечных вещей, которые заставят любого почувствовать себя Гулливером

Наша жизнь далеко не сказка, но почувствовать себя её героем не так и сложно. Персонажи этой подборки случайно ощутили себя настоящими гулливерами. Вот 10 фотографий, объясняющих почему.