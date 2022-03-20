10 неожиданно крошечных вещей, которые заставят любого почувствовать себя Гулливером
Наша жизнь далеко не сказка, но почувствовать себя её героем не так и сложно. Персонажи этой подборки случайно ощутили себя настоящими гулливерами. Вот 10 фотографий, объясняющих почему.
"Крошечный банан, который я сорвал вчера!" — ArnoldHarold
Фото © Reddit / ArnoldHarold
"Невероятных размеров лягушка, которую я нашёл сегодня в своём бассейне", — ThatBandKid69
Фото © Reddit / ThatBandKid69
"Нашла этот малюсенький стручок в пачке с замороженным горохом", — LHippopotamelan
Фото © Reddit / LHippopotamelan
"Ездил в Италию и привёз оттуда эту пачку макарон", — redditorrro
Фото © Reddit / redditorrro
"Маленький довольный блинчик", — Sir_Simon_
Фото © Reddit / Sir_Simon_
"Моя миниатюрная копия Франкенштейна. На страницах тоже есть текст!" — BirbBoi111
Фото © Reddit / BirbBoi111
"Нашла это крошечное пёрышко, которое сбросил мой попугай", — aka_quinn
Фото © Reddit / aka_quinn
"Посмотрите на эту маленькую буханочку!" — dani-d-t
Фото © Reddit / dani-d-t
"Когда-нибудь видели такие крошечные ананасы?" — wildjohnson
Фото © Reddit / wildjohnson
"На работе сделал миниатюрную табличку "Мокрый пол" для маленьких лужиц", — miguelz509
Фото © Reddit / miguelz509
Reddit / redditorrro, LHippopotamelan