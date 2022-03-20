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20 марта, 09:30

10 неожиданно крошечных вещей, которые заставят любого почувствовать себя Гулливером

Наша жизнь далеко не сказка, но почувствовать себя её героем не так и сложно. Персонажи этой подборки случайно ощутили себя настоящими гулливерами. Вот 10 фотографий, объясняющих почему.

"Крошечный банан, который я сорвал вчера!" — ArnoldHarold

Фото © Reddit / ArnoldHarold

Фото © Reddit / ArnoldHarold

"Невероятных размеров лягушка, которую я нашёл сегодня в своём бассейне", — ThatBandKid69

Фото © Reddit / ThatBandKid69

Фото © Reddit / ThatBandKid69

"Нашла этот малюсенький стручок в пачке с замороженным горохом", — LHippopotamelan

Фото © Reddit / LHippopotamelan

Фото © Reddit / LHippopotamelan

"Ездил в Италию и привёз оттуда эту пачку макарон", — redditorrro

Фото © Reddit / redditorrro

Фото © Reddit / redditorrro

"Маленький довольный блинчик", — Sir_Simon_

Фото © Reddit / Sir_Simon_

Фото © Reddit / Sir_Simon_

"Моя миниатюрная копия Франкенштейна. На страницах тоже есть текст!" — BirbBoi111

Фото © Reddit / BirbBoi111

Фото © Reddit / BirbBoi111

"Нашла это крошечное пёрышко, которое сбросил мой попугай", — aka_quinn

Фото © Reddit / aka_quinn

Фото © Reddit / aka_quinn

"Посмотрите на эту маленькую буханочку!" — dani-d-t

Фото © Reddit / dani-d-t

Фото © Reddit / dani-d-t

"Когда-нибудь видели такие крошечные ананасы?" — wildjohnson

Фото © Reddit / wildjohnson

Фото © Reddit / wildjohnson

"На работе сделал миниатюрную табличку "Мокрый пол" для маленьких лужиц", — miguelz509

Фото © Reddit / miguelz509

Фото © Reddit / miguelz509

Что тут забыл этот медведь и другие животные, которые явно что-то перепутали

Что тут забыл этот медведь и другие животные, которые явно что-то перепутали

Обложка ©

Reddit / redditorrro, LHippopotamelan

Сергей Трофимов

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