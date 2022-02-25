Что тут забыл этот медведь и другие животные, которые явно что-то перепутали
Весна уже близко, а значит, сумасшедшие начинают вылезать из своих нор. Среди них немало и животных. Собрали с Reddit 10 очень смешных снимков зверят, которым явно нужна помощь.
"Мой пёс, кажется, что-то попутал", — AWU_Hades.
Фото © Reddit / AWU_Hades
"Такая вот посылка. Получите, распишитесь", — JohnNova85.
Фото © Reddit / JohnNova85
"Пиклз любит тунца больше, чем еноты", — xPlatypusVenom.
Фото © Reddit / xPlatypusVenom
"Фотографию сделали мои родители со своей кухни. У них нет ни одного кота", — AllHanceOnDeck.
Фото © Reddit / AllHanceOnDeck
"Эта утка думает, что она фламинго. Ну, она хотя бы пытается", — ThatPaddyHaugen.
Фото © Reddit / ThatPaddyHaugen
"Моя кошка решила нарушить законы физики", — Smallblue22.
Фото © Reddit / Smallblue22
"Сфотографировала кота и смеялась без остановки пять минут", — Saint__Bartholomew.
Фото © Reddit / Saint__Bartholomew
"И зачем я покупаю ему дорогущие лежаки?" — DonPittelleone.
Фото © Reddit / DonPittelleone
"Мой папа купил кактус, чтобы отбить у Мингуса всё желание залезать на подоконник. Знакомьтесь, Мингус и новый кактус", — mristre.
Фото © Reddit / mristre
"А это что за птичка такая?" — Arctic_Scrap.
Фото © Reddit / Arctic_Scrap
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Обложка © Reddit / Arctic_Scrap, Smallblue22