Что тут забыл этот медведь и другие животные, которые явно что-то перепутали

"Мой пёс, кажется, что-то попутал", — AWU_Hades.

Фото © Reddit / AWU_Hades

"Такая вот посылка. Получите, распишитесь", — JohnNova85.

Фото © Reddit / JohnNova85

"Пиклз любит тунца больше, чем еноты", — xPlatypusVenom.

Фото © Reddit / xPlatypusVenom

"Фотографию сделали мои родители со своей кухни. У них нет ни одного кота", — AllHanceOnDeck.

Фото © Reddit / AllHanceOnDeck

"Эта утка думает, что она фламинго. Ну, она хотя бы пытается", — ThatPaddyHaugen.

Фото © Reddit / ThatPaddyHaugen

"Моя кошка решила нарушить законы физики", — Smallblue22.

Фото © Reddit / Smallblue22

"Сфотографировала кота и смеялась без остановки пять минут", — Saint__Bartholomew.

Фото © Reddit / Saint__Bartholomew

"И зачем я покупаю ему дорогущие лежаки?" — DonPittelleone.

Фото © Reddit / DonPittelleone

"Мой папа купил кактус, чтобы отбить у Мингуса всё желание залезать на подоконник. Знакомьтесь, Мингус и новый кактус", — mristre.

Фото © Reddit / mristre

"А это что за птичка такая?" — Arctic_Scrap.