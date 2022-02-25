НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 11:15

Что тут забыл этот медведь и другие животные, которые явно что-то перепутали

Весна уже близко, а значит, сумасшедшие начинают вылезать из своих нор. Среди них немало и животных. Собрали с Reddit 10 очень смешных снимков зверят, которым явно нужна помощь.

"Мой пёс, кажется, что-то попутал", — AWU_Hades.

Фото © Reddit / AWU_Hades

Фото © Reddit / AWU_Hades

"Такая вот посылка. Получите, распишитесь", — JohnNova85.

Фото © Reddit / JohnNova85

Фото © Reddit / JohnNova85

"Пиклз любит тунца больше, чем еноты", — xPlatypusVenom.

Фото © Reddit / xPlatypusVenom

Фото © Reddit / xPlatypusVenom

"Фотографию сделали мои родители со своей кухни. У них нет ни одного кота", — AllHanceOnDeck.

Фото © Reddit / AllHanceOnDeck

Фото © Reddit / AllHanceOnDeck

"Эта утка думает, что она фламинго. Ну, она хотя бы пытается", — ThatPaddyHaugen.

Фото © Reddit / ThatPaddyHaugen

Фото © Reddit / ThatPaddyHaugen

"Моя кошка решила нарушить законы физики", — Smallblue22.

Фото © Reddit / Smallblue22

Фото © Reddit / Smallblue22

"Сфотографировала кота и смеялась без остановки пять минут", — Saint__Bartholomew.

Фото © Reddit / Saint__Bartholomew

Фото © Reddit / Saint__Bartholomew

"И зачем я покупаю ему дорогущие лежаки?" — DonPittelleone.

Фото © Reddit / DonPittelleone

Фото © Reddit / DonPittelleone

"Мой папа купил кактус, чтобы отбить у Мингуса всё желание залезать на подоконник. Знакомьтесь, Мингус и новый кактус", — mristre.

Фото © Reddit / mristre

Фото © Reddit / mristre

"А это что за птичка такая?" — Arctic_Scrap.

Фото © Reddit / Arctic_Scrap

Фото © Reddit / Arctic_Scrap

10 фото спящих питомцев, глядя на которых любой захочет свернуться комочком и подремать

10 фото спящих питомцев, глядя на которых любой захочет свернуться комочком и подремать

Обложка © Reddit / Arctic_Scrap, Smallblue22

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1