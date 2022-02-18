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18 февраля, 12:00

10 фото спящих питомцев, глядя на которых любой захочет свернуться комочком и подремать

Что может быть милее домашних животных? Ну разве что спящие домашние любимцы. Собрали самые популярные на Reddit снимки дремлющих питомцев, от одного взгляда на которые любому захочется прикорнуть.

"Она уснула у меня на ладони, пока мы убирались в её клетке", — need4s33d.

Фото © Reddit / need4s33d

Фото © Reddit / need4s33d

"Самое смешное, что он постоянно спит вот так", — TheBigThiccums.

Фото © Reddit / TheBigThiccums

Фото © Reddit / TheBigThiccums

"Иногда, если подойти к ней очень-очень тихо, можно увидеть, как она спит вот так", — babblingheart.

Фото © Reddit / babblingheart

Фото © Reddit / babblingheart

"Этот милаш шёл со мной до самого дома, а теперь уснул прямо на коленях. Что ж, похоже теперь у меня есть собака", — ButZebrasCantSmell.

Фото © Reddit / ButZebrasCantSmell

Фото © Reddit / ButZebrasCantSmell

"Прошлой ночью я читала в постели, а потом посмотрела на диван и увидела, как муж и наши котята из приюта крепко спят ВОТ ТАК", — yoyoadrienne.

Фото © Reddit / yoyoadrienne

Фото © Reddit / yoyoadrienne

"Мы с моей девушкой взяли щенка, и он заснул прямо на столе, когда мы впервые выехали в центр", — cheedardick.

Фото © Reddit / cheedardick

Фото © Reddit / cheedardick

"То, как Нова заснула на своём человеческом папе, — просто чудо", — ignoretheyam.

Фото © Reddit / ignoretheyam

Фото © Reddit / ignoretheyam

"Я ветеринар. Этот маленький приятель уснул у меня в ногах за пару минут, пока я разговаривал с его хозяевами", — quantizedd.

Фото © Reddit / quantizedd

Фото © Reddit / quantizedd

"Перед сном 10 минут не могла найти кота по всей квартире. В итоге обнаружила его спящим в сковородке на холодильнике", — terpsiterpsi.

Фото © Reddit / terpsiterpsi

Фото © Reddit / terpsiterpsi

"Пришёл с собакой к девушке, у которой тоже есть пёс. Вот как они уснули", — Wildchild0822.

Фото © Reddit / Wildchild0822

Фото © Reddit / Wildchild0822

10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов

10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов

Обложка © Reddit / yoyoadrienne, quantizedd

Сергей Трофимов

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