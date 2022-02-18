10 фото спящих питомцев, глядя на которых любой захочет свернуться комочком и подремать
Что может быть милее домашних животных? Ну разве что спящие домашние любимцы. Собрали самые популярные на Reddit снимки дремлющих питомцев, от одного взгляда на которые любому захочется прикорнуть.
"Она уснула у меня на ладони, пока мы убирались в её клетке", — need4s33d.
Фото © Reddit / need4s33d
"Самое смешное, что он постоянно спит вот так", — TheBigThiccums.
Фото © Reddit / TheBigThiccums
"Иногда, если подойти к ней очень-очень тихо, можно увидеть, как она спит вот так", — babblingheart.
Фото © Reddit / babblingheart
"Этот милаш шёл со мной до самого дома, а теперь уснул прямо на коленях. Что ж, похоже теперь у меня есть собака", — ButZebrasCantSmell.
Фото © Reddit / ButZebrasCantSmell
"Прошлой ночью я читала в постели, а потом посмотрела на диван и увидела, как муж и наши котята из приюта крепко спят ВОТ ТАК", — yoyoadrienne.
Фото © Reddit / yoyoadrienne
"Мы с моей девушкой взяли щенка, и он заснул прямо на столе, когда мы впервые выехали в центр", — cheedardick.
Фото © Reddit / cheedardick
"То, как Нова заснула на своём человеческом папе, — просто чудо", — ignoretheyam.
Фото © Reddit / ignoretheyam
"Я ветеринар. Этот маленький приятель уснул у меня в ногах за пару минут, пока я разговаривал с его хозяевами", — quantizedd.
Фото © Reddit / quantizedd
"Перед сном 10 минут не могла найти кота по всей квартире. В итоге обнаружила его спящим в сковородке на холодильнике", — terpsiterpsi.
Фото © Reddit / terpsiterpsi
"Пришёл с собакой к девушке, у которой тоже есть пёс. Вот как они уснули", — Wildchild0822.
Фото © Reddit / Wildchild0822
Обложка © Reddit / yoyoadrienne, quantizedd