10 фото спящих питомцев, глядя на которых любой захочет свернуться комочком и подремать

"Она уснула у меня на ладони, пока мы убирались в её клетке", — need4s33d.

Фото © Reddit / need4s33d

"Самое смешное, что он постоянно спит вот так", — TheBigThiccums.

Фото © Reddit / TheBigThiccums

"Иногда, если подойти к ней очень-очень тихо, можно увидеть, как она спит вот так", — babblingheart.

Фото © Reddit / babblingheart

"Этот милаш шёл со мной до самого дома, а теперь уснул прямо на коленях. Что ж, похоже теперь у меня есть собака", — ButZebrasCantSmell.

Фото © Reddit / ButZebrasCantSmell

"Прошлой ночью я читала в постели, а потом посмотрела на диван и увидела, как муж и наши котята из приюта крепко спят ВОТ ТАК", — yoyoadrienne.

Фото © Reddit / yoyoadrienne

"Мы с моей девушкой взяли щенка, и он заснул прямо на столе, когда мы впервые выехали в центр", — cheedardick.

Фото © Reddit / cheedardick

"То, как Нова заснула на своём человеческом папе, — просто чудо", — ignoretheyam.

Фото © Reddit / ignoretheyam

"Я ветеринар. Этот маленький приятель уснул у меня в ногах за пару минут, пока я разговаривал с его хозяевами", — quantizedd.

Фото © Reddit / quantizedd

"Перед сном 10 минут не могла найти кота по всей квартире. В итоге обнаружила его спящим в сковородке на холодильнике", — terpsiterpsi.

Фото © Reddit / terpsiterpsi

"Пришёл с собакой к девушке, у которой тоже есть пёс. Вот как они уснули", — Wildchild0822.