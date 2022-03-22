ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 10:27
7169

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по итогам переговоров с Россией

По словам Пескова, речь идёт об обсуждении "внутригосударственных процедур". При этом он посетовал, что переговорный процесс с Украиной идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов во вторник прокомментировал заявление Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме по договорённостям с Россией. В Кремле напомнили, что Украина — это суверенное государство, "в котором могут и должны быть внутригосударственные процедуры", но сейчас ведутся переговоры, детали которых российская сторона не хотела бы обсуждать, "чтобы не навредить процессу".

"Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — сказал Песков.

Зеленский заявил о готовности обсуждения темы Крыма и Донбасса
Зеленский заявил о готовности обсуждения темы Крыма и Донбасса

Ранее Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договорённости с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. Украинский лидер считает нормальным компромиссом ситуацию, когда страна согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии от отдельных стран – членов альянса.

BannerImage

Shutterstock / roundex

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar