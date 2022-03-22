В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по итогам переговоров с Россией
По словам Пескова, речь идёт об обсуждении "внутригосударственных процедур". При этом он посетовал, что переговорный процесс с Украиной идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов во вторник прокомментировал заявление Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме по договорённостям с Россией. В Кремле напомнили, что Украина — это суверенное государство, "в котором могут и должны быть внутригосударственные процедуры", но сейчас ведутся переговоры, детали которых российская сторона не хотела бы обсуждать, "чтобы не навредить процессу".
"Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — сказал Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договорённости с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. Украинский лидер считает нормальным компромиссом ситуацию, когда страна согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии от отдельных стран – членов альянса.
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