Эксперт Гончар развеял миф об опасности воды из-под крана

Вопреки стереотипам, водопроводная вода безопасна и пригодна для питья, она не отличается по своим качествам от бутилированной. Таким мнением поделился с Ura.ru глава ГИЦ питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.

По его словам, текущая по трубам вода в Москве и в Санкт-Петербурге намного чище, чем в Париже, Токио и даже Сингапуре. Об этом свидетельствуют исследования десятков тысяч образцов, уточнил эксперт.

"В каждом доме Москвы по одному из контрактов мы проверяем воду ежемесячно. Максимум, что может быть, — это кратковременное превышение железа после отключения", — отметил он.

В Северной столице вода из крана даже качественнее, так как она мягче и не оставляет накипи. Если всё-таки есть сомнения в чистоте воды, специалист рекомендует использовать фильтр.

Однако проблемы с чистотой и безопасностью воды всё же есть в южных регионах России. Чтобы сделать эту воду годной к употреблению, её достаточно прокипятить. Кандидат технических наук напомнил, что примерно 80% бутилированной воды производится на основе водопроводной.

"Проливаем через фильтр московскую воду из-под крана, получаем один в один как в бутылках в магазине, только дешевле", — пояснил он.

Покупая воду в магазине, нужно обратить внимание на состав. Так, маркировка "питьевая" или "артезианская" означает, что это доочищенная вода из водопровода. Если написано, что из природного источника, значит, она добывалась в скважине или роднике.