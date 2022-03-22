Эксперт Гончар развеял миф об опасности воды из-под крана
Примерно 80% бутилированной воды производится на основе водопроводной, уточнил он. За исключением тех бутылок, на которых написано, что она добыта из природного источника.
Вопреки стереотипам, водопроводная вода безопасна и пригодна для питья, она не отличается по своим качествам от бутилированной. Таким мнением поделился с Ura.ru глава ГИЦ питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.
По его словам, текущая по трубам вода в Москве и в Санкт-Петербурге намного чище, чем в Париже, Токио и даже Сингапуре. Об этом свидетельствуют исследования десятков тысяч образцов, уточнил эксперт.
"В каждом доме Москвы по одному из контрактов мы проверяем воду ежемесячно. Максимум, что может быть, — это кратковременное превышение железа после отключения", — отметил он.
В Северной столице вода из крана даже качественнее, так как она мягче и не оставляет накипи. Если всё-таки есть сомнения в чистоте воды, специалист рекомендует использовать фильтр.
Однако проблемы с чистотой и безопасностью воды всё же есть в южных регионах России. Чтобы сделать эту воду годной к употреблению, её достаточно прокипятить. Кандидат технических наук напомнил, что примерно 80% бутилированной воды производится на основе водопроводной.
"Проливаем через фильтр московскую воду из-под крана, получаем один в один как в бутылках в магазине, только дешевле", — пояснил он.
Покупая воду в магазине, нужно обратить внимание на состав. Так, маркировка "питьевая" или "артезианская" означает, что это доочищенная вода из водопровода. Если написано, что из природного источника, значит, она добывалась в скважине или роднике.
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