Maersk прекращает свою деятельность в России
Холдинг также останавливает приём новых заказов на всех своих сервисах в и из РФ. Вывезти все контейнеры планируется до конца апреля 2022 года.
Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, сообщила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в уведомлении для клиентов компании.
"В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk — как ответственный участник транспортного рынка — принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России", — говорится в сообщении.
В заявлении также подчеркнули, что холдинг останавливает приём новых заказов на всех своих сервисах в и из РФ, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные. Вывезти все контейнеры компании планируется до конца апреля 2022 года.
Лайф напоминает, в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co., датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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