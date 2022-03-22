Maersk прекращает свою деятельность в России

Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, сообщила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в уведомлении для клиентов компании.

"В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk — как ответственный участник транспортного рынка — принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России", — говорится в сообщении.