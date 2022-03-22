Адвокатов Навального задержали во время интервью после оглашения приговора. Видео © LIFE

На выходе из колонии в Покрове правоохранители задержали адвокатов блогера Алексея Навального — Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову. Всё дело в том, что они давали интервью на дороге, перегородив путь для проезда спецтранспорта.

На кадрах видно, как стражи порядка через громкоговоритель просят юристов освободить дорогу, а затем сигналят. До задержания в разговоре с журналистами защитники блогера успели сообщить, что намерены обжаловать приговор.

Ранее Лайф сообщал, что суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима. При этом гособвинение запрашивало для него 13 лет лишения свободы. Также Навальный должен будет выплатить штраф в 1,2 миллиона рублей.