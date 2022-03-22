Адвокатов Навального задержали во время интервью после оглашения приговора
До этого в разговоре с журналистами юристы успели сообщить, что намерены обжаловать решение суда. Напомним, блогера приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей.
Адвокатов Навального задержали во время интервью после оглашения приговора. Видео © LIFE
На выходе из колонии в Покрове правоохранители задержали адвокатов блогера Алексея Навального — Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову. Всё дело в том, что они давали интервью на дороге, перегородив путь для проезда спецтранспорта.
На кадрах видно, как стражи порядка через громкоговоритель просят юристов освободить дорогу, а затем сигналят. До задержания в разговоре с журналистами защитники блогера успели сообщить, что намерены обжаловать приговор.
Ранее Лайф сообщал, что суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима. При этом гособвинение запрашивало для него 13 лет лишения свободы. Также Навальный должен будет выплатить штраф в 1,2 миллиона рублей.
Напомним, процесс над Навальным по новому делу начался в покровской колонии 15 февраля. На этот раз он обвинялся по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. В ходе заседаний были заслушаны показания экс-юриста ФБК* Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды — дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь, — а его работники в это время сидели без зарплаты.
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