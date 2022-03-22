Выживших в результате крушения пассажирского Boeing 737 на юге Китая не обнаружили
На борту воздушного судна находились 132 гражданина КНР, в том числе три пилота, пять бортпроводников и один сотрудник службы безопасности. Данный лайнер был введён в эксплуатацию шесть лет назад.
Выживших в результате крушения пассажирского Boeing 737 на юге Китая не обнаружено. Об этом журналистам сообщил представитель управления китайской гражданской авиации Чжу Тао.
"На борту было 123 пассажира, иностранных граждан среди них не было, и девять членов экипажа (три пилота, пять бортпроводников, один сотрудник службы безопасности). К настоящему моменту выживших не обнаружено", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Стоит отметить, что авиакомпания China Eastern, которой принадлежал разбившийся самолёт, приостановила все полёты на Boeing 737-800 — таких у перевозчика 102. Разбившийся в горах лайнер был введён в эксплуатацию шесть лет назад.
Напомним, информация о крушении самолёта поступила утром 21 марта. Изначально сообщалось, что на борту находилось 133 человека, позже стало известно, что в самолёте было 123 пассажира и 9 членов экипажа. В Сети появились первые кадры после падения воздушного судна, а в Консульстве РФ в Китае Лайфу сообщили, что информации о россиянах на борту нет.
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