Выживших в результате крушения пассажирского Boeing 737 на юге Китая не обнаружили

Выживших в результате крушения пассажирского Boeing 737 на юге Китая не обнаружено. Об этом журналистам сообщил представитель управления китайской гражданской авиации Чжу Тао.

"На борту было 123 пассажира, иностранных граждан среди них не было, и девять членов экипажа (три пилота, пять бортпроводников, один сотрудник службы безопасности). К настоящему моменту выживших не обнаружено", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Стоит отметить, что авиакомпания China Eastern, которой принадлежал разбившийся самолёт, приостановила все полёты на Boeing 737-800 — таких у перевозчика 102. Разбившийся в горах лайнер был введён в эксплуатацию шесть лет назад.