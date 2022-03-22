Китайская компания может стать техническим спонсором РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что лига рассматривает несколько предложений от компаний из Китая, которые могут стать её техническими спонсорами. Об этом он рассказал журналистам.

"Будем рассматривать разные варианты. Рассматривается несколько китайских предложений. Оттуда мы собираем все предложения, которые есть. Есть и российские. Возможно, будет единый спонсор. Так как все мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроимся, чтобы обеспечить себя полностью", — сказал Хачатурянц.