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22 марта, 13:59

Врачи рассказали, как помочь себе обрести спокойствие на фоне стресса

Крайне важно сейчас держаться "своих" людей, и обычно это родственники. Разногласия — не приговор, и от бесед на горячие темы всегда можно уклониться.

Вернуть себе спокойное состояние на фоне стресса поможет уборка или время в кругу семьи, но "успокоительные" рецепты для каждого свои. Как совладать с собой в турбулентный период, эксперты рассказали в беседе с kp.ru.

Отмечается, что можно начать с наведения порядка в квартире, пересмотреть гардероб, посвятить время уходу за собой. А тем, кто находился на больничном или в отпуске, самое время возвращаться к работе. Опору даст такой образ жизни, когда "на работе дел невпроворот, а дом манит уютом", считает кандидат медицинских наук Ольга Молчанова.

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Крайне важно сейчас держаться "своих" людей, и обычно это родственники. Разногласия — не приговор, и от бесед на горячие темы всегда можно уклониться. Новых сил также придаст и помощь тому, кто нуждается в ней.

Классическими способами справиться с тревогой остаётся чай с пустырником или валерианой. Также эффективна готовка: сам процесс приготовления пищи, ужин с близкими и проявление заботы улучшат настроение. Поможет успокоиться и тёплая ванна.

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Но лучше не сидеть в четырёх стенах и отправиться на улицу, тем более что погода для прогулки самая подходящая. Если не хочется бродить по городу, можно отправиться в лес, считают эксперты. "Лесные ванны" — синкрин-йоку — действуют на организм как медитация или занятие йогой. Также важно отвлечься от телефона, а потребление новостей ограничить чёткими временными рамками.

Обстановка в мире крайне напряжённая, из-за чего приступы страха проявляются всё чаще. Лайф назвал пять способов справиться с тревожностью, которые действительно работают.

Обложка ©

Pexels

Ирина Мусина

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