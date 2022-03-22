Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возвращении зимы

В Северной столице снова ожидается похолодание и мокрый снег, так как зима никуда не ушла, а только взяла перерыв. Об этом рассказал газете "Петербургский дневник" ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, антициклональная, малооблачная и сухая погода не может длиться бесконечно и в конце недели ситуация в атмосфере вновь изменится.

"На смену обширному антициклону в регион будут прорываться ненастные посланники Северной Атлантики. Влияние первого из них регион ощутит уже в ближайшую пятницу. Облаков станет больше, и местами пройдут небольшие дожди", — сказал Леус.

К субботе добавится и сильный ветер, а в воскресенье прибудет холодный атмосферный фронт и пройдёт кратковременный снег, местами возможны метели и гололедица. Ночью температура упадёт до -5 градусов, а днём не поднимется выше +3 градусов.