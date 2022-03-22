Ответные меры: Абрамович может отказаться продавать "Челси" миллиардерам из США и Британии из-за санкций
Бизнесмен уже нанял компанию, которая будет заниматься вопросами поиска новых владельцев синих.
Российский бизнесмен Роман Абрамович может заблокировать продажу лондонского футбольного клуба "Челси" миллиардерам из США или Великобритании, сообщает Daily Mail.
Поводом для такого решения со стороны бизнесмена может стать факт введённых против него санкций. Сейчас он уже нанял компанию, которая будет заниматься дальнейшей продажей "Челси". В числе возможных покупателей клуба называется также холдинг из Саудовской Аравии.
Ранее Правительство Британии заморозило все активы Абрамовича в стране. Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.
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