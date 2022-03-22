Ответные меры: Абрамович может отказаться продавать "Челси" миллиардерам из США и Британии из-за санкций

Поводом для такого решения со стороны бизнесмена может стать факт введённых против него санкций. Сейчас он уже нанял компанию, которая будет заниматься дальнейшей продажей "Челси". В числе возможных покупателей клуба называется также холдинг из Саудовской Аравии.