По его словам, команда лидера Незалежной думает, что привязывание исторических событий к текущей спецоперации "приземляет" президента к западным парламентариям.

Сравнение лидером Незалежной Владимиром Зеленским текущей ситуации на Украине с атакой на Пёрл-Харбор является неуместным и имеет цель оправдать безумную бойню, которую бывший комик всё ещё поддерживает. Об этом Лайфу рассказал политолог Владимир Корнилов.

"В Израиле [Зеленский] додумался сравнить (конфликт на Украине. — Прим. Лайфа) с холокостом, чем вызвал полное неприятие израильского истеблишмента. На этой неделе он должен выступать в японском парламенте, и я не удивлюсь, если он сравнит российскую спецоперацию с бомбёжкой Хиросимы и Нагасаки. У человека в этом смысле вообще нет тормозов", — отметил эксперт.

По его словам, команда Зеленского думает, что привязывание исторических событий к спецоперации на Украине "приземляет" лидера Незалежной к западным парламентариям, "которые сидят, слушают и рукоплещут ему".