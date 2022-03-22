Мантуров: Некоторые автоконцерны уже подтвердили планы по возобновлению работы в РФ

Некоторые иностранные производители автомобилей уже подтвердили Минпромторгу РФ намерение вернуть к работе заводы в России. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что министерство находится в диалоге с основными брендами, и с кем-то уже есть чёткое понимание того, что они сохраняют возможность возвращения на отечественный рынок.

"Возможно, с кем-то придётся, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", — сказал Мантуров.

К общему знаменателю с компаниями министр надеется прийти в конце марта – начале апреля и тогда уже формировать планы на дальнейшее развитие того или иного предприятия. При этом касается это не только автопрома, но и всех промышленных предприятий, иностранные владельцы которых остаются в раздумьях или уже приняли решение, но не озвучили его, заметил глава Минпромторга.