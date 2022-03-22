Сложивший оружие военный Украины призвал сослуживцев не сопротивляться и спасать себя
Он пожаловался, что командованию наплевать на своих бойцов. Так, когда солдаты смогли спастись, то вместо помощи получили от руководства совет "выбираться на попутках".
Украинский военнослужащий Дмитрий Платов, который сдался России, призвал своих сослуживцев перестать сопротивляться и спасать свои жизни самостоятельно. Об этом пишет РИА "Новости".
"Надо свою жизнь спасать, потому что нашей стране и командованию на нас плевать", — сказал он.
Платов рассказал, что, когда у него и других военных получилось спастись, один из бойцов позвонил командованию, чтобы попросить помощи. Однако руководство в нецензурной форме ответило, что это не их проблемы. Командование велело спасшимся "выбираться на попутках".
Ранее бывшие военнослужащие Украины призвали солдат сложить оружие. Они рассказали о том, что боевые действия бессмысленны, так как не принесут ни чести, ни славы, а также подчеркнули, что семьям военные нужны живыми, поэтому не стоит обманываться "недополитиками".
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