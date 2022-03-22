Сложивший оружие военный Украины призвал сослуживцев не сопротивляться и спасать себя

Украинский военнослужащий Дмитрий Платов, который сдался России, призвал своих сослуживцев перестать сопротивляться и спасать свои жизни самостоятельно. Об этом пишет РИА "Новости".

"Надо свою жизнь спасать, потому что нашей стране и командованию на нас плевать", — сказал он.

Платов рассказал, что, когда у него и других военных получилось спастись, один из бойцов позвонил командованию, чтобы попросить помощи. Однако руководство в нецензурной форме ответило, что это не их проблемы. Командование велело спасшимся "выбираться на попутках".