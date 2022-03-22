Суд вынес приговор фигурантам дела о гибели волгоградца после ссоры в родительском чате

В Волгограде суд вынес решение по делу об убийстве Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. Фигуранты получили от 5 до 11 лет лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в Объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

"Приговором Центрального районного суда Волгограда назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Арсену Мелконяну — 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; Арману Смбатяну — семь лет (строгого режима); Анне Мелконян — пять лет шесть месяцев (общего режима)", — говорится в сообщении.

Добавим, что Арсен Мелконян и Арман Смбатян до этого уже находились в СИЗО, а зачинщицу конфликта Анну Мелконян взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что приговор может быть обжалован.