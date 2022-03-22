Суд вынес приговор фигурантам дела о гибели волгоградца после ссоры в родительском чате
Все трое признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и получили от 5 до 11 лет лишения свободы. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.
В Волгограде суд вынес решение по делу об убийстве Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. Фигуранты получили от 5 до 11 лет лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в Объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.
"Приговором Центрального районного суда Волгограда назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Арсену Мелконяну — 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; Арману Смбатяну — семь лет (строгого режима); Анне Мелконян — пять лет шесть месяцев (общего режима)", — говорится в сообщении.
Добавим, что Арсен Мелконян и Арман Смбатян до этого уже находились в СИЗО, а зачинщицу конфликта Анну Мелконян взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что приговор может быть обжалован.
Лайф напоминает, что трагический инцидент произошёл 23 октября 2020 года. Роман Гребенюк поссорился с Анной Мелконян, мамой одноклассницы своей дочери, в родительском чате. Женщина рассказала об этом мужу и брату. Последний назначил встречу "обидчику" в отделении Сбербанка и нанёс ему сильнейший удар кастетом по голове, проломив основание черепа. В результате у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, он впал в кому. 1 ноября 2020 года стало известно, что Роман умер, не приходя в сознание.