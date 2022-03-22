Медведев заявил о необходимости тщательной проверки всех приезжающих в Россию

Необходимо тщательно проверять всех приезжающих в Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

"В текущих условиях значительную угрозу представляет терроризм и экстремизм. Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну как с территории Украины, так и с территорий других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", — сказал он.

При этом Медведев отметил, что, чтобы не допустить роста преступности в нынешней непростой ситуации, необходима максимально скоординированная работа всех правоохранительных ведомств и заинтересованная работа всех министерств.