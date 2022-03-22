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22 марта, 12:36
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Медведев заявил о необходимости тщательной проверки всех приезжающих в Россию

Зампред Совбеза уточнил, что в текущей ситуации может возрасти количество радикалов, пытающихся проникнуть на территорию РФ с Украины и из других соседних стран.

Необходимо тщательно проверять всех приезжающих в Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

"В текущих условиях значительную угрозу представляет терроризм и экстремизм. Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну как с территории Украины, так и с территорий других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", — сказал он.

При этом Медведев отметил, что, чтобы не допустить роста преступности в нынешней непростой ситуации, необходима максимально скоординированная работа всех правоохранительных ведомств и заинтересованная работа всех министерств.

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Ранее Медведев заявил, что польская пропаганда является "визгливым критиком России". Зампред Совбеза добавил, что, когда в Польше заходит речь об РФ, представители её элит "буквально корчатся от фантомных болей", а республика страдает от "многолетней патологической русофобии".

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Григорий Воронцов

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