Медведев заявил о необходимости тщательной проверки всех приезжающих в Россию
Зампред Совбеза уточнил, что в текущей ситуации может возрасти количество радикалов, пытающихся проникнуть на территорию РФ с Украины и из других соседних стран.
Необходимо тщательно проверять всех приезжающих в Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.
"В текущих условиях значительную угрозу представляет терроризм и экстремизм. Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну как с территории Украины, так и с территорий других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", — сказал он.
При этом Медведев отметил, что, чтобы не допустить роста преступности в нынешней непростой ситуации, необходима максимально скоординированная работа всех правоохранительных ведомств и заинтересованная работа всех министерств.
Ранее Медведев заявил, что польская пропаганда является "визгливым критиком России". Зампред Совбеза добавил, что, когда в Польше заходит речь об РФ, представители её элит "буквально корчатся от фантомных болей", а республика страдает от "многолетней патологической русофобии".
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин