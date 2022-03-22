"Россия должна защищать своих граждан": Эксперт оценил решение суда по иску футбольного клуба "Ахмат" к Google

Директор региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" Рустам Сагдатулин, комментируя требование Арбитражного суда Москвы разблокировать YouTube-канал грозненского "Ахмата", заявил, что Россия обладает достаточными возможностями для защиты своих граждан в области IT-технологий. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Спорт должен быть вне политики. К большому сожалению, в современном мире этот принцип не соблюдается. Россия может и должна защищать своих граждан и организации от недобросовестного поведения и злоупотреблений иностранных IT-компаний, как это делают и другие страны мира. Для этого необходимо контролировать соблюдение бигтехом российского законодательства в сфере IT и привлекать иностранные компании к ответственности в случае нарушений", — сказал Сагдатулин.

Накануне Арбитражный суд Москвы обязал американскую компанию Google разблокировать YouTube-канал грозненского "Ахмата". Ограничения, введённые против российского клуба, были признаны незаконными.

Блокировка YouTube-канала "Ахмата" была связана с введёнными США в декабре 2020 года санкциями против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных команд. Фонд был создан по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова.