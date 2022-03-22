Суд впервые арестовал мужчину за дискредитацию действий российских военных на Украине

Это пока первый и единственный арест по данной статье в Москве. Мужчину отправили в СИЗО до 16 мая. Известно, что арестованный работал техником запасного пункта управления столичного главка МВД.

Суд в Москве впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении фейков касательно действий Вооружённых сил России в ходе "Операции Z". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката мужчины Даниила Бермана.

"Пресненский суд арестовал Сергея Клокова по пунктам "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса, я уже обжаловал постановление, подробностями поделиться не могу", — сказал юрист.

Берман подчеркнул, что это пока "первый и единственный арест" по данной статье в Москве. Мужчину отправили в СИЗО до 16 мая. Известно, что арестованный работал техником запасного пункта управления столичного главка МВД.