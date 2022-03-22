Суд впервые арестовал мужчину за дискредитацию действий российских военных на Украине
Это пока первый и единственный арест по данной статье в Москве. Мужчину отправили в СИЗО до 16 мая. Известно, что арестованный работал техником запасного пункта управления столичного главка МВД.
Суд в Москве впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении фейков касательно действий Вооружённых сил России в ходе "Операции Z". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката мужчины Даниила Бермана.
"Пресненский суд арестовал Сергея Клокова по пунктам "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса, я уже обжаловал постановление, подробностями поделиться не могу", — сказал юрист.
Берман подчеркнул, что это пока "первый и единственный арест" по данной статье в Москве. Мужчину отправили в СИЗО до 16 мая. Известно, что арестованный работал техником запасного пункта управления столичного главка МВД.
Напомним, что 4 марта Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет тюрьмы. При этом, по словам Пескова, необходимость введения этого закона связана с беспрецедентной информационной войной против России.
Pexels