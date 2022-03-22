"Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы в Шри-Ланку

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля текущего года возобновит выполнение регулярных рейсов между Москвой и Коломбо (Шри-Ланка). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" с 8 апреля возобновляет регулярные рейсы в Коломбо на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", — говорится в сообщении.



Уточняется, что полёты будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и субботам из Москвы, а по четвергам, субботам и воскресеньям — из Коломбо.