"Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы в Шри-Ланку
Уточняется, что полёты будут выполняться на самолётах Airbus A330 трижды в неделю: по средам, пятницам и субботам из Москвы, а по четвергам, субботам и воскресеньям — из Коломбо.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля текущего года возобновит выполнение регулярных рейсов между Москвой и Коломбо (Шри-Ланка). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" с 8 апреля возобновляет регулярные рейсы в Коломбо на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полёты будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и субботам из Москвы, а по четвергам, субботам и воскресеньям — из Коломбо.
Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы между РФ и Ираном. В авиакомпании уточнили, что полёты будут выполняться на самолётах Airbus A321 дважды в неделю: по средам и субботам из Москвы, а по четвергам и воскресеньям — из Тегерана.
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