Общество "Знание" проведёт всероссийские просветительские игры для старшеклассников

Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения проведёт всероссийские просветительские игры для учащихся 9–11-х классов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба общества.

"Просветительские игры дают возможность каждому старшекласснику попробовать свои силы в решении разных задач, научиться работать индивидуально и в команде, найти свои сильные стороны и те, над которыми нужно поработать. Таким образом российское общество "Знание" помогает ребятам сформировать привычку постоянно развиваться и учиться, мотивирует их на поиск новых знаний и добрые дела", — отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Игры пройдут в каждом регионе России в шести тематических треках: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Старшеклассники примут участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе публикаций в социальных сетях, конкурсе социальных проектов, киберспортивных турнирах, присоединятся к волонтёрским акциям. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте общества "Знание". Региональный этап игр начнётся 2 апреля, заявки принимаются до 20 апреля. Шесть лучших участников от каждого региона объединятся в сборную команду и будут приглашены на финальные состязания, которые состоятся в мае в Москве в рамках III просветительского марафона "Новое знание" на ВДНХ.