Глупость или измена Хрущёва: Зачем в 1954 году Крым передали от России Украине и кому это было выгодно 68 лет назад глава Советского государства Никита Хрущёв передал полуостров Крым Украинской ССР. Тогда это не вызвало беспокойства в стране. Но спустя полвека породило кризис. Зачем Хрущёв это сделал? 18 февраля, 21:40 24588 24588 Коллаж © LIFE. Фото © Фотохроника ТАСС

Как передавали Крым

Довольно буднично. 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР собрался, чтобы обсудить один-единственный вопрос — передачу Крымской области из ведомства РСФСР во власть УССР. Слово "обсудить" здесь скорее условность: идею не анализировали, о ней не дискутировали. Партийные вожди буднично сказали да, единогласно подняли руки, после чего председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов поставил свою подпись.

Единственным, кто пытался возразить, стал председатель Крымского обкома КПСС (то есть глава региональной власти полуострова) Павел Титов. Но фрондёрства ему не простили и быстро разжаловали в замминистра, выведя из состава верховной власти. Когда полуостров передавали Украине, он был советским, а сама Украина существовала в рамках СССР как одна из республик. Трансфер в рамках одного государства не выглядел важным политическим решением. Всё произошло скорее по административным, нежели по идейным соображениям. Впрочем, на этот счёт существуют разные позиции.

Передача Крыма как политический козырь

Фото © Фотохроника ТАСС

В партийном руководстве о будущей судьбе Крыма никто не думал. Там решали куда более насущные проблемы. Шёл 1954 год. Не прошло и года со смерти Сталина. Чуть больше месяца назад расстреляли Берию. И во властных верхах шёл финальный этап борьбы за власть над государством. Победить в этой советской "игре престолов" суждено было Никите Хрущёву. По одной из версий, Крым понадобился ему как супероружие: ему было крайне важно перетянуть на свою сторону представителей украинской политической элиты.

Хрущёв почти десять лет руководил Украинской ССР — с 1938 по 1947 год. И поэтому подарок в виде полуострова, вместе с которым партийным бонзам уходили государственные субсидии из федерального центра, серьёзно помогал ему укрепить позиции в Москве в Центральном комитете партии. Украинская группа всегда была влиятельной силой в верхах СССР. Что же касается ближайших противников Хрущёва — Вячеслава Молотова и Георгия Маленкова, то у них таких козырей в рукавах не было.

Передача Крыма как административная формальность

Фото © ТАСС / Ильенко Юрий

Почему же противники Хрущёва согласились передать полуостров, если это могло закончиться их политическим поражением? Потому что на первый взгляд это не выглядело крупной взяткой. И трансфер Крыма объяснялся логически. Во-первых, 1954 год совпал с 300-летием Переяславской рады. В 1654 году Россия и Украина объединились в одно государство. В СССР эту годовщину праздновали с размахом. А что может быть лучше, чем скрепить праздник символическим подарком? То есть в головах руководства СССР даже в страшном сне не могла возникнуть картина, что через 37 лет государство исчезнет с политической карты мира, а Крым в итоге поссорит независимые Россию и Украину.

И второй логический довод для передачи Крыма — это вода. Советские власти разрабатывали план по постройке Каховского водохранилища. Оно должно было снабжать полуостров водой. Стройка была сложной и затратной. А решать логистические и административные проблемы куда удобнее было через Киев, чем из Москвы. Поэтому закрепить Крым юридически в УССР казалось правильным. В этой ситуации никто не спросил жителей Крыма, хотят ли они "переезжать". Всё решилось за один вечер без лишних слов и референдумов.

Можно ли говорить о том, что Никита Хрущёв был предателем или агентом Запада, Востока, инопланетян (нужное подчеркнуть)? Насчёт агента — даже с учётом всех конспирологических теорий — вряд ли. Что же касается предательства, то в вину бывшему руководителю можно вменить разве что предательство государственной логики и долгосрочной стратегии в угоду личной жажде власти. Но по сравнению с тем, какими методами боролись за власть его предшественники, Хрущёв действовал весьма травоядно. Хотя через полвека эти подковёрные игры и необдуманные решения привели к огромному количеству политических сложностей и противоречий.

Авторы Федор Иванов