Turkish Airlines с 1 апреля запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Анталью

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля текущего года начнёт выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью. Об этом сообщает управляющая компания петербургского аэропорта Пулково.

"Из аэропорта Пулково Turkish Airlines с 1 апреля запускает рейсы в Анталью. Рейсы будут ежедневными", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полёты будут выполняться на самолётах Airbus A320, которые вмещают 156 пассажиров. Время в пути составит чуть больше четырёх часов.