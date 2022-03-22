Turkish Airlines с 1 апреля запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Анталью
Уточняется, что полёты будут выполняться на самолётах Airbus A320, которые вмещают 156 пассажиров. Время в пути составит чуть больше четырёх часов.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля текущего года начнёт выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью. Об этом сообщает управляющая компания петербургского аэропорта Пулково.
"Из аэропорта Пулково Turkish Airlines с 1 апреля запускает рейсы в Анталью. Рейсы будут ежедневными", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полёты будут выполняться на самолётах Airbus A320, которые вмещают 156 пассажиров. Время в пути составит чуть больше четырёх часов.
Ранее Минтранс сообщил, в какие страны продолжают летать российские авиакомпании. Так, шесть отечественных перевозчиков продолжают выполнять международные маршруты, несмотря на ограничения, введённые рядом зарубежных стран. В частности, они выполняют рейсы в ОАЭ, Турцию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.
"ВКонтакте" / Аэропорт Пулково