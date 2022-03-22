Бывший юрист ФБК Серуканов объяснил, почему никто не выйдет на улицы за Навального

Массовых акций в поддержку блогера Алексея Навального в России не будет, этого и не планировалось. Об этом заявил бывший юрист ФБК*, замглавы московского штаба Навального* Виталий Серуканов в своём телеграм-канале "Укол Зонтиком".

"Никто сегодня в массовом порядке за Навального не выйдет. Этого и не планировалось, хотя все ждали приговор в семь-восемь лет", — написал он.

Серуканов добавил, что команда Навального не будет в ближайшее время развивать "уличную активность", иначе её резервы "исчерпаются". По его словам, сегодня большинство граждан поддерживают "Операцию Z" на Украине и не чувствуют последствий от санкций. Сообщество ждёт "день икс", когда экономические последствия от западных ограничений могут стать существенными, после чего будет организовывать из Литвы массовые протесты в крупных городах РФ.

Ранее Лайф сообщал, что суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима. При этом гособвинение запрашивало для него 13 лет лишения свободы. Также Навальный должен будет выплатить штраф в 1,2 миллиона рублей.