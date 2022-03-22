Депутат Метелев обратился к главреду "Новой газеты", отдающему нобелевский грант беженцам

Ранее Дмитрий Муратов решил выставить свою награду на торги, чтобы вырученные средства направить в пользу вынужденных переселенцев Украины, которых, по его данным, уже более десяти миллионов.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев обратился к главному редактору издания "Новая газета" Дмитрию Муратову и предложил помощь в эффективном использовании нобелевского гранта для украинских беженцев.

"Мы готовы помочь эффективно использовать нобелевский грант для поддержки беженцев и сообщить самые актуальные потребности людей, расселённых в 32 регионах России", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Метелев отметил, что сейчас в помощи нуждаются и жители Мариуполя, где несколько недель создавалась гуманитарная катастрофа из-за атаки ВСУ. Он напомнил, что в данный момент город освобождается, там были организованы первые гуманитарные колонны, но их недостаточно. Также депутат предложил помочь благотворительному фонду "Время добрых" из ДНР, под опекой которого находится 56 детей, которые нуждаются в лекарствах и специальном питании.

"Обратите внимание. Они будут вам благодарны", — добавил Метелев, обращаясь к Муратову.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов решил выставить свою награду на торги, чтобы вырученные средства направить в пользу вынужденных переселенцев, которых, по его данным, уже более десяти миллионов. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Новой газеты".