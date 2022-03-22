Под Пермью ревнивый муж подложил в машину любовнику супруги самовозгорающийся телефон

Отмечается, что к преступлению может быть причастен давний соперник пострадавшего — муж возлюбленной. Супруги в браке уже 13 лет, но весной 2021 года их отношения разладились и они подали заявление на развод. В ЗАГСе им дали месяц на размышление, после чего они передумали расставаться. Однако после этого мужчина стал ревнивым, подозревал жену в изменах и не доверял ей. Дошло даже до того, что он отказался признавать отцовство после того, как женщина забеременела. В итоге на фоне нервного переживания у супруги случился выкидыш, а мужчина продолжил подозревать её в отношениях с бывшим любовником.