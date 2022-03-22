Под Пермью ревнивый муж подложил в машину любовнику супруги самовозгорающийся телефон
Супруги в браке 13 лет, однако прошлой весной у них начались проблемы, всё дошло до заявления на развод. Несмотря на то что они передумали, мужчина начал подозревать жену и перестал доверять ей.
Мужчина подложил в автомобиль любовнику жены самовозгорающееся устройство. Видео © LIFE
Любовная драма в городе Чернушке Пермского края едва не завершилась трагедией. Ревнивый муж подложил самовозгорающееся устройство в автомобиль любовнику супруги, подозревая женщину в изменах. Об этом Лайфу сообщил источник.
Когда 37-летний Александр на своём автомобиле стал отъезжать от дома, он почувствовал едкий запах бензина, а салон наполнился дымом. Оказалось, что лежащий на подголовнике кнопочный телефон с примотанным к нему свёртком является самодельным зажигающим устройством — внутрь был залит бензин.
Отмечается, что к преступлению может быть причастен давний соперник пострадавшего — муж возлюбленной. Супруги в браке уже 13 лет, но весной 2021 года их отношения разладились и они подали заявление на развод. В ЗАГСе им дали месяц на размышление, после чего они передумали расставаться. Однако после этого мужчина стал ревнивым, подозревал жену в изменах и не доверял ей. Дошло даже до того, что он отказался признавать отцовство после того, как женщина забеременела. В итоге на фоне нервного переживания у супруги случился выкидыш, а мужчина продолжил подозревать её в отношениях с бывшим любовником.
Тогда-то ревнивец и задумал отомстить сопернику, однако попал на камеры видеонаблюдения, когда ночью подходил к автомобилю пострадавшего с пакетом. Позднее камера также поймала его машину, которая последовала за отъезжающим от дома Александром. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ярославле муж из ревности убил школьную учительницу. Она была найдена с колото-резаным ранением и следами побоев. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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Кадр из видео LIFE